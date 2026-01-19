Francesco Sarcina, la moglie Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni?”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nayra Garibo non ci sta e su Instagram attacca Clizia Incorvaia dopo le dichiarazioni rilasciate dall’influencer a Verissimo riguardo il legame con Francesco Sarcina.

Le dichiarazioni di Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina

Nel 2024, Nayra Garibo e Francesco Sarcina si sono sposati. L’amore per la modella è arrivato dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia a cui l’artista de Le Vibrazioni è stato legato per diverso tempo. Proprio l’addio a Sarcina è stato uno dei temi affrontati durante l’intervista rilasciata da Clizia a Verissimo.

Nello studio di Silvia Toffanin, l’influencer ha parlato delle vicende giudiziarie legate alla denuncia di Sarcina. Il cantante infatti l’aveva accusata di trattamento illecito dei dati personali dopo la pubblicazione sui social di foto della figlia Nina, minorenne, senza aver ricevuto il consenso del padre.

“Quando io e Francesco stavamo insieme pubblicavamo sempre Nina sui social, fu lui a portarmi in un’agenzia di pubblicità di influencer marketing – ha raccontato lei, dopo essere stata prosciolta dalle accuse -. Avevamo stabilito che avrei potuto mostrare mia figlia solo di spalle. Nulla di scritto”.

L’influencer ha poi definito il rapporto con Francesco Sarcina come un “amore tossico”. “Non è stato un rapporto sano, per tanto tempo ho pensato di potermi accontentare di quell’amore fatto di pianti, pensavo fosse un amore normale. Poi ho capito che non era un amore giusto – ha svelato -. Poi quando è venuto meno il rispetto ho capito che dovevo prendere le distanze. Ci sono state cose molto pesanti che io ho sotterrato, mi bruciò più di sei paia di scarpe. Il motivo era legato a litigi e discussioni, niente di che. All’epoca non ho denunciato perché non volevo che Nina leggesse questo”.

Poi la domanda di Silvia Toffanin sulle violenze fisiche: “Non voglio che ci sia tutto sui giornali, voglio preservare mia figlia. Ci sono delle cose che è meglio omettere”, ha risposto lei.

Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia

Le parole di Clizia Incorvaia hanno creato molto scalpore e scatenato la reazione di Naya Garibo che nelle Stories di Instagram ha pubblicato un lungo sfogo contro l’ex moglie di Sarcina.

“Ma non ti vergogni? – ha scritto, in riferimento a quanto dichiarato a Verissimo – Stai parlando di mio marito e del padre di altri due bambini di una è mia figlia e loro meritano rispetto e vanno tutelati. Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli dandoli in pasto al web che è un mondo pericoloso e pieno di fake come te”.

Nayra ha accusato Clizia Incorvaia di aver mentito e di non essersi mai comportata bene con Sarcina. “Per troppo tempo hai infangato Francesco, approfittando e sapendo benissimo che lui non è di certo il tipo di uomo che va in tv a vendere la sua privacy e tantomeno a raccontare la vera persona che sei quando metti via il telefono e si spengono i riflettori. Potrebbe parlare di tutta la sofferenza che cerchi sempre di provocare nella nostra famiglia […] Francesco non può neanche sentire sua figlia al telefono e quando la sente sei sempre in mezzo interrompendo le loro chiacchiere”.

Poi l’affondo, con l’accusa di cercare solo visibilità, arrivando anche a parlare di temi delicati: “La verità è che ti attacchi a chi ha fatto veramente qualcosa nella vita. Parli di mio marito o della madre del tuo attuale marito. Parli di violenza perché è un argomento importante e sai che facendo la vittima ti daranno attenzione. Questo vuoi, attenzione mediatica per cui sei disposta a tutto.