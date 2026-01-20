Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Clizia Incorvaia

Non c’è pace tra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina. Nella faida, che dura ormai da anni, si è ora intromessa anche Nayra Garibo, l’attuale moglie del cantante de Le Vibrazioni. Un attacco frontale dopo l’intervista di Clizia a Verissimo che non ha lasciato di certo indifferente la Incorvaia, che ha deciso di replicare mostrando anche un retroscena agghiacciante del suo legame con il musicista.

Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e le scarpe bruciate

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina dal 2024, è intervenuta pubblicamente per contestare le dichiarazioni rilasciate dall’influencer a Verissimo, dove Clizia Incorvaia ha raccontato di aver vissuto un rapporto tossico con l’ex marito, dal quale ha avuto la figlia Nina.

Un racconto che non è rimasto confinato allo studio televisivo. Anzi, ha innescato una reazione a catena, culminata nello sfogo social della Garibo, che ha deciso di rompere il silenzio e prendere posizione. “Ma non ti vergogni?”, ha chiesto schiettamente la modella.

La replica di Clizia non si è fatta di certo attendere. Nella prima storia Instagram, l’influencer ha ringraziato chi le sta dimostrando solidarietà in queste ore: “Grazie a tutti voi per il sostegno. Non si può sfuggire alla verità. L’universo è in ascolto sempre”.

La seconda story è più forte: un’immagine con numerose paia di scarpe bruciate. Già in passato Clizia aveva raccontato che proprio Francesco Sarcina avrebbe dato fuoco alle sue scarpe durante una lite. Circa 60 paia. Un gesto che, al di là della sua materialità, assume il peso simbolico di un atto di violenza e controllo.

A corredo della foto, poche parole: “Solo chi ha subito violenza sa…Per il resto non risponderò a provocazioni dando visibilità a terzi”.

In realtà per chi segue quotidianamente Clizia Incorvaia non è una foto nuova: un anno fa ha pubblicato sui social la stessa immagine scrivendo: “Occhi neri, botte, scarpe bruciate, epilogo di un amore tossico. Un passato che non ho mai esposto e ho avuto paura di denunciare. Oggi vi dico: denunciate. Non abbiate paura, non siete sole”.

Clizia Incorvaia e l’amore tossico con Francesco Sarcina

Nel salotto di Silvia Toffanin Clizia Incorvaia, oggi sposata con Paolo Ciavarro, ha parlato per la prima volta pubblicamente della vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta.

È stata infatti prosciolta dall’accusa di trattamento illecito di dati personali, dopo la denuncia presentata dall’ex marito per la pubblicazione sui social di immagini della figlia minore senza il suo consenso.

Nel corso dell’intervista l’Incorvaia ha definito i rapporti tra i due “freddi e distaccati” nonostante la presenza della bambina in comune e ha definito la loro relazione come un “amore tossico”.

“Non è stato un rapporto sano, per tanto tempo ho pensato di potermi accontentare di quell’amore fatto di pianti, pensavo fosse un amore normale. Poi ho capito che non era un amore giusto”

Clizia Incorvaia ha lasciato intendere dei tradimenti da parte di lui senza però entrare nei dettagli:

“Poi quando è venuto meno il rispetto ho capito che dovevo prendere le distanze. Ci sono state cose molto pesanti che io ho sotterrato, mi bruciò più di sessanta paia di scarpe. Il motivo era legato a litigi e discussioni, niente di che. All’epoca non ho denunciato perché non volevo che Nina leggesse questo”