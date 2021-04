GF Vip, Pretelli e Salemi sempre più uniti: lui le presenta il figlio

editato in: da

Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra proprio andare a gonfie vele. Sembra passato un secolo da quando i due hanno partecipato all’ultima edizione del GF Vip e si sono avvicinati. E adesso sono uniti più che mai, pronti a rendere la loro relazione sempre più seria.

Per la giovane coppia è stata una Pasqua davvero speciale e Pretelli ha preso una decisione molto importante. Come ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5, l’ex velino di Striscia La Notizia non solo ha trascorso la domenica di festa in compagnia della sua Giulia, ma le ha anche fatto conoscere il figlio Leonardo.

Un passo davvero decisivo in una relazione, uno di quelli che rende tutto più solido e significativo. Leonardo è il figlio che è nato nel 2017 dalla relazione tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, separati ormai da circa due anni. Tra i due c’era stato un tentativo di ritorno di fiamma, ma in realtà la bella Ariadna non ha ceduto al corteggiamento del suo ex.

Un amore per molti versi tormentato, probabilmente a causa dell’incompatibilità di carattere tra i due. Ma ormai Pierpaolo sembra essersi lasciato tutto alle spalle e con Giulia Salemi è sempre più felice e sereno. “Lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna”, ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5. Per la Salemi è il secondo incontro “ufficiale” con un membro della famiglia Pretelli, che aveva già avuto modo di conoscere Giulio, fratello di Pierpaolo, che sta per diventare papà di una femminuccia.

Inizialmente c’era stato un momento difficile tra i due, per via delle parole di Giulio che, ospite di Barbara D’Urso, aveva dichiarato di preferire una donna come Elisabetta Gregoraci al fianco del fratello. Pierpaolo Pretelli ha trascorso le ultime settimane, sin da quando si è concluso il GF Vip, cercando di accantonare definitivamente questa storia che aveva messo radici proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Dopo scambi di battute, dichiarazioni forti e insinuazioni, tra Pretelli e la Gregoraci la questione adesso sembra definitivamente chiusa. La showgirl si dedica al figlio Nathan Falco ed è impegnata a scovare l’identità di un ammiratore segreto. Lui, invece, è sempre più felice al fianco di Giulia Salemi, che sta vivendo un momento d’oro e si prepara all’esordio come conduttrice tv.