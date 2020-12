Ariadna Romero: l’ex marito, Pierpaolo Pretelli e il rapporto con Pieraccioni

editato in: da

Venezia 77, Ariadna Romero sul red carpet toglie il fiato: il look da 10 e lode

Modella e attrice di successo, Ariadna Romero ha alle spalle un matrimonio finito con Lorenzo Gergati e un rapporto importante con Pierpaolo Pretelli, da cui ha avuto il figlio Leo. In Italia è conosciuta per aver recitato nel film Finalmente la felicità accanto a Leonardo Pieraccioni. Classe 1986, Ariadna è nata a Cuba, ma ormai da anni vive in Italia.

Ha esordito nel 2009 in tv nella trasmissione Quelli che il calcio condotta da Simona Ventura, mentre nel 2011 ha conquistato il pubblico grazie al ruolo di Luna nel film di Pieraccioni. Il regista e l’attrice hanno sempre avuto un ottimo rapporto che è durato negli anni. Spesso si è parlato di una love story che è stata smentita più volte da entrambi. Qualche tempo fa i due erano stati paparazzati insieme in un ristorante e dopo i gossip lo stesso Leonardo Pieraccioni aveva commentato: “Un pranzo dopo tre anni che non ci si vedeva e siamo fidanzati, se ora si tornasse anche a cena direbbero che siamo sposati, si va a vivere insieme e s’è adottato Ceccherini!”.

Mamma di Leo ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Ariadna Romero ha alle spalle anche un matrimonio celebrato nel 2012 con il cestista Lorenzo Gergati. La coppia ha divorziato dopo due anni d’amore, in seguito la modella si è innamorata di Pierpaolo Pretelli, velino di Striscia la Notizia. Nel 2017 è arrivato Leonardo, ma la relazione è naufragata. “La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia – ha raccontato qualche tempo fa Pretelli nel salotto di Barbara D’Urso -. Io e lei abbiamo due caratteri molto tosti e negli ultimi mesi si litigava spesso ma non si riusciva mai a trovare un punto d’incontro. Si è creata una voragine tra noi e abbiamo deciso di prenderci un periodo di pausa, così lei ha deciso di andare via per due mesi a Cuba”.

Oggi, nonostante siano separati da tempo, Pierpaolo e Ariadna hanno un ottimo rapporto. L’attrice ha fatto il tifo per Pretelli al GF Vip e sperava che l’ex potesse iniziare una love story con Elisabetta Gregoraci. Non solo: la Romero ha anche sorpreso il modello, incontrandolo fuori dalla porta rossa per salutarlo e parlargli del piccolo Leo.