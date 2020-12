Venezia 77, Ariadna Romero sul red carpet toglie il fiato: il look da 10 e lode

Ariadna Romero è approdata a Venezia e ha lasciato tutti senza fiato, con la sua bellezza incredibile e con un abito dall'eleganza unica. La splendida modella ha sfilato sul red carpet della 77esima Mostra del Cinema, sfoggiando un look che ha incantato i presenti. Tra le tante star che in questi giorni hanno calcato la scena, è lei una delle più affascinanti: semplice e raffinata, la sua scelta in fatto di abbigliamento non può che lasciarci sorprese.