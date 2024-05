Per la premiere del film "Atlas" a Los Angeles, Jennifer Lopez si è presentata sul red carpet senza Ben Affleck. Il look toglie il fiato

Non si placano le voci di divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: la cantante e attrice si è presentata alla premiere di Atlas a Los Angeles da sola sul red carpet. Stupenda nel look in bianco e nero, ha posato accanto ai co-protagonisti, ovvero Simu Liu e Sterling K. Brown, e al regista, Brad Peyton. Anche al Met Gala 2024, la Lopez ha sfilato senza il marito al suo fianco: l’aria di crisi è dunque confermata?

Jennifer Lopez da sola sul red carpet di Atlas

Fonte: IPA

Tutto è iniziato nei giorni scorsi: Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero vivendo in due case diverse, secondo quanto affermato da TMZ. Al Met Gala 2024, la Lopez si è presentata da sola e, nonostante siano stati avvistati insieme, le voci di divorzio sono tutt’altro che smentite o placate. La star ha messo addirittura un “mi piace” a un post su Instagram incentrato sulle relazioni malsane. L’attore, invece, è stato avvistato senza la fede nuziale durante il weekend, salvo indossarla nuovamente per un’uscita in famiglia con la Lopez.

Secondo quanto svelato da una fonte a Page Six, Ben Affleck sarebbe “tornato in sé”, dopo aver trascorso gli ultimi due anni in una sorta di bolla d’amore. “Ha capito che è impossibile che funzioni tra loro”. Per la premiere del film Atlas a Los Angeles, Jennifer Lopez si è presentata ancora una volta da sola, con un look mozzafiato. Un abito con top a fascia bianca e una gonna nera a coda di sirena. Ha raccolto i capelli in un’acconciatura elegante, completando il look con una pochette nera, collana di diamanti e orecchini abbinati. Il make-up? Glamour. Il dettaglio? Indossa l’anello al dito, e negli scatti sembra quasi metterlo in mostra, a favore di fotocamera.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in crisi?

Non è facile districarsi nel “gossip” del momento, considerando che, fino ad oggi, nessun portavoce di Affleck o della Lopez ha confermato o smentito. I problemi, in ogni caso, sarebbero iniziati mesi fa, dopo gli impegni di lavoro della Lopez, che sta preparando il nuovo tour. Tour che, però, ha richiesto un restyling completo per contenere le perdite. Molte date sono state annullate a causa della scarsa vendita dei biglietti. “Sono su due strade completamente diverse per la maggior parte del tempo”, ha svelato la fonte, come a rimarcare una profonda spaccatura tra i due, iniziata anche per le “cattive abitudini” di Affleck, che la Lopez non riesce proprio a “correggere”.

“Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non era possibile che potesse durare”, queste sono le parole degli insider americani, che sono convinti che la coppia d’oro di Hollywood sia a un passo dalla rottura. Sarebbe un vero peccato, considerando che la loro storia d’amore ci ha lasciato un insegnamento, almeno fino ad oggi: può esistere una seconda occasione, anche a distanza di vent’anni. O forse no. Al tempo l’ardua sentenza di infrangere i sogni di tutte noi.