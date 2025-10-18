Jennifer Lopez ha svelato di recente di non essersi mai sentita veramente amata dai suoi ex in passato e che, secondo lei, la colpa per questa mancanza non è sua

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha costruito negli anni una carriera unica ma, anche sul lato sentimentale, la musicista ha vissuto dei rapporti che hanno fatto sognare il mondo intero. In particolare il matrimonio con Ben Affleck e il precedente loro innamoramento giovanile ha fatto pensare che, tra i due, si trattasse di una vera favola. Ma questo rapporto amoroso è naufragato a seguito di diverse incomprensioni e a causa delle loro differenze caratteriali, che li hanno portati fino al divorzio.

I due sembravano, però, essersi riavvicinati negli ultimi giorni, visto che sono apparsi insieme su un red carpet ma, adesso, Jennifer Lopez ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, in cui parla anche dell’ex marito e afferma di non essersi sentita mai davvero amata.

Jennifer Lopez parla dell’amore

Jennifer Lopez è una delle donne più apprezzate al mondo sia per le sue doti artistiche uniche, che per la sua bellezza straordinaria. La cantante, negli anni, è stata legata a diversi fidanzati ma le storie d’amore che più hanno lasciato il segno nella sua vita sembrano essere due. L’artista ha sposato nel 2004 Marc Anthony, da cui ha avuto due gemelli, Emme e Max, ma il loro matrimonio è finito nel 2014. In seguito Jennifer Lopez è convolata a nozze con Ben Affleck, riprendendo una storia d’amore del suo passato. L’amore da favola, però, è durato solo due anni, concludendosi, ancora una volta, con un divorzio avvenuto nel 2025.

Anche se i due ultimamente sono sembrati in buoni rapporti, Jennifer Lopez ha svelato al programma SiriusXM’s dell’Howard di non essersi “Mai sentita davvero amata”. La cantante ha svelato di essere convinta di aver provato l’amore ma che né Ben Affleck, né gli altri suoi ex, secondo lei, sono riusciti a provare lo stesso sentimento per lei.

Secondo Jennifer Lopez, però, il problema non sarebbe lei e la sua capacità di essere amata, come riportato da Vanity Fair: “Quello che ho imparato non è che sono io a non essere amabile, ma che loro non ne sono capaci… Mi hanno dato quello che avevano. Mi hanno dato tutto, ogni volta. Tutte le cose che avrei mai potuto desiderare. Le case, gli anelli, il matrimonio. Tutto. Ma…”. Una riflessione un po’ amara, quella della cantante, che è così apprezzata in tutto il mondo ma sembra non riuscire a trovare qualcuno che la ami sinceramente e profondamente come lei vorrebbe.

Jennifer Lopez punta su sé stessa

Jennifer Lopez ha rilasciato di recente delle dichiarazioni sull’amore, raccontando che è arrivata alla convinzione di non essere mai stata amata veramente da nessuno dei suoi ex, Ben Affleck compreso. Ma la cantante ha svelato anche di essersi sentita sempre un po’ trascurata: “Che si tratti di mia madre, di mio padre, della mia vita, di come ho imparato ad amare, di come mi sono sentita trascurata, sapere chi sono e semplicemente apprezzare davvero quella persona”.

Jennifer Lopez, adesso, punta tutto su sé stessa e intende amarsi come gli altri, a suo dire, non sono riusciti a fare: “Mi sento davvero a mio agio e bene nell’essere me stessa, con tutti i lati positivi e tutte le cose complicate”.