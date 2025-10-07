Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul red carpet per la prima volta dopo il divorzio

IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

A Hollywood tutto è possibile, anche l’impossibile. Come ritrovare una coppia che ha fatto sognare il mondo intero con le nozze celebrate vent’anni dopo la prima volta che si erano amati, per poi scontrarsi con la dura realtà: divergenze e caratteri inconciliabili. Facile intuire di chi stiamo parlando, ovvero di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che sono tornati “insieme” per la prima volta sul red carpet dopo l’ufficializzazione del divorzio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme dopo il divorzio

Nei mesi scorsi, Ben Affleck è stato al centro di indiscrezioni ricorrenti, come l’avvicinamento all’ex moglie, Jennifer Garner. Alla fine, per l’ex coppia nessun ritorno di fiamma, anzi: il fidanzato della Garner è dovuto intervenire per mettere un punto definitivo alle voci. Qualche fonte aveva riportato anche il “malumore” della Lopez di vedere gli ex costantemente sui giornali, inseguiti dai paparazzi. Ma alla fine tra Affleck e la Garner non c’è niente, rimangono però una famiglia per i figli Violet, Fin e Samuel.

IPA

Ora è tutto passato, e Ben Affleck si è mostrato in pubblico con l’ex moglie Jennifer Lopez. Senza alcun dramma, anzi, sono stati molto amichevoli l’uno con l’altro. Si sono anche fermati per posare insieme, con quella complicità che in parte non sembrano aver perso, tanto che lui le ha messo una mano sul fianco per accompagnarla lungo il red carpet, da vero gentiluomo. L’occasione in effetti è importante.

La Lopez si trova a New York per presentare il film Kiss of the Spider Woman e, anche se tra loro non ha funzionato e hanno scelto di divorziare, non viene meno la stima professionale. Né l’affetto. Proprio il 6 ottobre a Today gli ha dato il merito di aver realizzato il nuovo film. “Se non fosse stato per Ben, il film non sarebbe mai stato realizzato, e gliene darò sempre merito”. Il film è incentrato su una tematica: l’evasione. “Realizzare questo progetto è stato un sogno che si è avverato per me, mi ha davvero aiutato a superare un momento difficile anche nella mia vita personale”.

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno divorziato

“Non c’è scandalo, né soap opera, né intrighi”, così l’attore ha raccontato il divorzio. “La verità è che, quando parli con qualcuno e chiedi: ‘Cosa è successo?’, non c’è una risposta univoca. È solo la storia di due persone che cercano di capire le proprie vite e le relazioni, come facciamo tutti, più o meno”. Frasi che vanno a confermare, alla fine, il motivo principale per cui si sono detti addio: anche i Bennifer 2.0 erano inconciliabili.

“Il mio temperamento è un po’ più privato del suo. Non ho altro che rispetto per Jennifer Lopez. C’è la tendenza a voler identificare le cause profonde di una rottura. Ma la verità è molto più quotidiana, più banale di quanto si possa pensare”. La Lopez ha sofferto molto dopo la rottura, ma alla fine si è riferita al divorzio come “la miglior cosa che potesse succedermi, mi ha cambiata”.