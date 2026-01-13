J.Lo e Jennifer Garner, perché le ex di Affleck non hanno posato insieme ai Golden Globe

Perché Jennifer Lopez e Jennifer Garner non hanno posato insieme ai Golden Globe? C'è un motivo (e riguarda la loro famiglia allargata)

Domenica 11 gennaio si sono tenuti i Golden Globe Awards al Beverly Hilton: parata di stelle e vip presenti alla cerimonia di premiazione, tra cui Jennifer Lopez e Jennifer Garner, le ex mogli di Ben Affleck. Come mai non sono state fotografate insieme? Se non hanno posato l’una al fianco dell’altra, pur avendo un ottimo rapporto, ci sono dei motivi ben precisi.

Jennifer Lopez e Jennifer Garner, perché non hanno posato insieme ai Golden Globe

No, nessun dramma tra Jennifer Lopez e Jennifer Garner, assicurano i media americani: le ex mogli di Ben Affleck condividono un rapporto abbastanza amichevole, anche perché vanno d’accordo e si trovano a proprio agio. “Non ci sono problemi”, ha rivelato una fonte al Daily Mail. E domenica sera, ai Golden Globe, hanno scelto di posare singolarmente, e non di farlo l’una al fianco dell’altra. Per non destare troppo scalpore e alimentare notizie fuorvianti.

“Non vogliono fare notizia posando insieme a una cerimonia di premiazione, sarebbe imbarazzante. Non vogliono creare scompiglio perché sarebbe difficile per i bambini”, ha assicurato un insider vicino all’ambiente. Pur avendo divorziato recentemente da Ben Affleck, la Lopez parla almeno una volta a settimana con la Garner, anche perché i loro figli sono amici, in particolare Emme e Fin (nato Seraphina). “Sono come una grande famiglia moderna, il che è bello. Sono tutti in terapia e capiscono l’importanza di andare d’accordo per il bene dei bambini“.

Jennifer Garner, in particolare, pur essendo tra le attrici più famose, non è una personalità “tipica” di Hollywood, di cui odia profondamente le stranezze e i drammi. “È la persona più gentile di Hollywood”. Per lei è stato un ritorno, quello ai Golden Globe, a 13 anni dall’ultima volta: all’epoca era ancora sposata con Ben.

Il legame tra le ex mogli di Ben Affleck

Entrambe sono state sposate con Ben Affleck: la Garner dal 2005 al 2018 e la Lopez dal 2022 al 2025. E, sì, sono davvero una famiglia allargata. I figli di Jennifer Lopez vanno molto d’accordo con i figli della Garner e di Affleck. Ben stesso si è riunito alla ex Lopez in occasione dell’acquisto dei regali di Natale a dicembre del 2025. Hanno divorziato da mesi, hanno scelto di chiudere la loro relazione sentimentale, ma sono rimasti una famiglia.

“Si sono incontrati e sono andati a fare shopping insieme. Jen e Ben sembravano stare bene. L’attenzione era rivolta soprattutto a Sam. Era emozionato e loquace. Hanno fatto shopping di regali in diversi negozi di lusso. Jen ha fatto un sacco di domande e ha scelto i regali per i figli di Ben. Sono arrivati ​​e andati via separatamente”, ha raccontato una fonte a People.

Il legame tra le ex mogli non è mai stato messo in dubbio da loro stesse, che hanno sempre difeso il rapporto: inizialmente, soprattutto dopo il divorzio da Ben, si è parlato di un presunto ritorno di fiamma tra la Garner e Affleck, smentito dai fatti. A Hollywood il dramma è sempre dietro l’angolo, ma non più con il trio Lopez-Affleck-Garner.

