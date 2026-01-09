Jennier Garner, la verità sul divorzio da Ben Affleck: “È stata durissima”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Ben Affleck e Jennifer Garner

Sono trascorsi ormai più di dieci anni da quando Jennifer Garner e Ben Affleck divorziarono. Un decennio durante il quale l’attrice 53enne ha ricostruito le fondamenta della propria famiglia, che adesso assomiglia più a una “grande amicizia”. Focalizzandosi sulla propria carriera, ma mettendo il bene dei figli sempre al primo posto. Nonostante la rinascita, tuttavia, le ferite della separazione continuano a farsi sentire.

Jennifer Garner racconta il divorzio da Ben Affleck

Jennifer Garner è uno dei volti più noti di Hollywood, ma nonostante la fama mondiale è sempre stata ben attenta a proteggere la propria privacy. Quando, nel 2015, arrivò la separazione da Ben Affleck non rilasciò alcuna dichiarazione, nessun commento, il silenzio fu assoluto. Soltanto 10 anni dopo, in un’intervista a Marie Claire UK, Garner si lascia andare e racconta, con sincerità ma pur con grande dignità, quello che fu uno dei momenti più difficili della sua vita.

“La rottura della nostra famiglia è stata dura. – confida – Perdere una vera relazione e allo stesso tempo una profonda amicizia è stato difficilissimo”. Per questo non ne ha mai parlato, perché “non riuscivo a gestire anche quello che c’era là fuori”. Se ce l’ha fatta è stato grazie agli amici più cari: “È lì che risiede la tua resilienza, nelle tue relazioni e nelle persone che ti sostengono”. Tra queste, forse, oggi c’è anche John Miller, magnate del tech con cui si dice che Garner abbia una relazione. Lei, però, non si sbilancia e si limita a dire di avere “tanto amore nella mia vita”.

Da innamorati a co-genitori

In realtà, la relazione con Ben Affleck non è davvero finita. Non può finire una storia quando ci sono dei figli in mezzo, e loro di figli ne hanno tre: Violet, 20 anni, Fin, 17 anni, e Samuel, 13 anni. Sul web si scherza affermando che i due attori si meriterebbero un Oscar per la migliore co-genitorialità. Perché nonostante i tradimenti, la rottura e anche le nuove relazioni (seppur Affleck si sia fatto lasciare – di nuovo – anche da Jennifer Lopez), Ben e Jen continuano a essere presenti e uniti per la loro famiglia.

L’attrice si dichiara felice di essere “in grado di co-genitorialità in questo momento con pace ed equanimità e una partnership che non sapevo di poter mai più ritrovare”. La chiave sta nell’avere pazienza. “Penso che sia importante che le donne sappiano, quando pensano: ‘Oh, non vedrò mai più quello, non proverò mai più quella sensazione, non sarò mai più amica di questa persona’, che il tempo è l’opportunità. Il tempo è l’opportunità di guarire. Il tempo è l’opportunità di perdonare, di andare avanti e di trovare un nuovo modo di essere amici”.

Così, oggi Jennifer e Ben sono amici davvero. Lo sono dopo essere stati follemente innamorati, dopo essersi sposati a meno di un anno dal fidanzamento, dopo aver costruito una grande famiglia e, infine, essere stati costretti a prendere strade diverse. La loro è una forma d’amore diversa, ma pur sempre di amore si tratta, ormai uno dei più longevi dello star system.

