Jennifer Garner, così dimentica Ben Affleck: il raro bacio in pubblico

Fonte: IPA Jennifer Garner

Vi ricordate quando non si parlava d’altro che del presunto ritorno di fiamma tra Jennifer Garner e Ben Affleck? Lui, a lungo, avrebbe coltivato il sogno di tornare con la sua ex moglie, dopo il divorzio da Jennifer Lopez. Ma, alla fine, la Garner non ha ceduto alle avances: al suo fianco, oggi come allora, c’è sempre stato John Miller, che l’aveva anche messa di fronte a un ultimatum. Ma procediamo per punti.

Jennifer Garner e John Miller, bacio in pubblico per scacciare le voci su Ben Affleck

Un bacio appassionato in pubblico, condiviso da TMZ, scaccia qualsiasi voce legata al ritorno con Ben Affleck: stiamo parlando di Jennifer Garner e John Miller, che ormai stanno insieme da tempo. Un momento bollente proprio di fronte alla casa di Los Angeles, e così Ben Affleck sparisce del tutto. Negli ultimi mesi si sono susseguite diverse speculazioni sul presunto ritorno di fiamma tra Affleck e l’ex moglie, ma quest’ultima non ha mai voluto alimentare il gossip.

Tuttavia, è stato un gesto di Affleck, definito “intimo”, ad aver alimentato le voci: una partita di paintball in famiglia si è trasformata in un teatro fertile per il chiacchiericcio in rosa oltreoceano. A gennaio, una fonte aveva raccontato a Page Six che tra Ben Affleck e Jennifer Garner c’era ancora un’intesa speciale, costruita negli anni e rafforzata dalla co-genitorialità dei loro tre figli: Violet, Seraphina e Samuel. Niente di sospetto, almeno in apparenza.

Ma qualche settimana dopo, qualcosa è cambiato. Secondo quanto riportato a marzo, John Miller – il compagno storico di Jennifer, con cui lei fa coppia dal 2018, seppure con qualche pausa – avrebbe iniziato a storcere il naso. I momenti “in famiglia” tra Ben e Jennifer sarebbero diventati troppo frequenti, troppo intimi, troppo tutto. Tanto da portare Miller a mettere le cose in chiaro. “Ha sempre rispettato il rapporto tra Jennifer e Ben, soprattutto per il bene dei figli,” aveva rivelato una fonte vicina, “ma sente che Ben, ultimamente, ha un po’ esagerato. E John ha fatto sapere a Jennifer che certi limiti non vanno superati.”

Quell’ultimatum e la scelta di Jennifer Garner

Dietro il bacio appassionato in pubblico con John Miller, c’è molto più di un semplice slancio romantico. Il compagno storico di Jennifer Garner ha posto un aut aut chiaro: basta gesti ambigui tra lei e Ben. “John sa che tra Jen e Ben non c’è nulla di romantico in corso,” ha confidato una fonte, “ma considera certe foto inappropriate e irrispettose nei confronti della loro relazione.” In particolare, quelle immagini che immortalavano momenti troppo “familiari” tra gli ex hanno acceso un campanello d’allarme. Tanto da spingerlo a tracciare una linea netta: “Non vuole più vedere niente del genere. Se succede di nuovo, se ne andrà”.

E così, mentre da parte sua Ben Affleck non ha mai davvero nascosto il desiderio — o almeno la speranza — di riavvicinarsi a Jennifer, anche solo in un futuro ipotetico, la realtà sembra già aver preso un’altra direzione. “Ben adorerebbe avere un’altra possibilità”, ha ammesso una fonte, “ma sa che non è realistico. Non adesso, non in questa fase delle loro vite”. La Garner, a quanto pare, ha fatto la sua scelta. E quella scelta ha un nome e un cognome: John Miller.