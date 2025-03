“Ben Affleck ha oltrepassato il limite”: l’ultimatum del fidanzato di Jennifer Garner

Fonte: IPA Ben Affleck e Jennifer Garner

Il fidanzato di Jennifer Garner, John Miller, sarebbe furioso per le foto che sono state pubblicate negli ultimi giorni, scatti che ritraggono la Garner in dolce compagnia dell’ex marito Ben Affleck. L’ex coppia si frequenta ormai in modo assiduo, ma di certo alcune foto in cui si sono mostrati tanto affiatati non hanno fatto piacere all’attuale compagno della Garner (né a Jennifer Lopez, che, secondo le indiscrezioni, sarebbe addirittura furiosa). E ora Miller ha lanciato un ultimatum.

Ben Affleck, l’ultimatum di John Miller, il fidanzato di Jennifer Garner

Galeotti sono stati gli scatti durante una partita di paintball, in cui Ben Affleck e Jennifer Garner, insieme al figlio Samuel, sono stati immortalati in atteggiamenti “intimi”, un feeling molto evidente e che ha fatto infuriare la ex moglie di Affleck, ovvero Jennifer Lopez (che, a onore del vero, ha sempre temuto un loro ritorno di fiamma). E ora si è aggiunta la reazione dell’attuale fidanzato di Jennifer Garner, ovvero John Miller: secondo Page Six, ha dato un ultimatum.

Quest’ultimo ha sempre sostenuto il rapporto di co-genitorialità tra Ben e Jennifer, ma negli ultimi tempi lui avrebbe “oltrepassato il limite”. Allo stato attuale delle cose, è consapevole del rapporto tra gli ex (di fatto, non c’è nulla), ma le foto in questione sono state ritenute irrispettose della loro relazione. Una fonte ha dunque rivelato l’ultimatum di Miller alla Garner: “Non vuole più vedere niente del genere, altrimenti non ha altra scelta che andarsene”.

Il legame tra Ben Affleck e Jennifer Garner: il fidanzato si sente un terzo incomodo

John Miller non è affatto entusiasta del rapporto sempre più stretto tra Affleck e la Garner. Da quando Ben ha divorziato da Jennifer Lopez, si è in effetti riavvicinato alla ex moglie: stanno trascorrendo anche tutte le feste insieme (Affleck era presente per il Giorno del Ringraziamento e per Natale), ma negli ultimi tempi sono stati sorpresi in atteggiamenti affiatati. Un feeling che non è passato inosservato né alla stampa né alle persone vicine all’ex coppia.

E il loro legame è dunque stato definito “eccessivo”. In effetti, anche la Lopez ha preso una decisione drastica ai tempi. Perché Affleck e Garner hanno iniziato a stare spesso insieme persino durante la loro relazione. “Vedere le foto di loro che sembrano più una coppia che degli ex è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per J.Lo, è stata la spinta di cui aveva bisogno per chiedere finalmente il divorzio”.

La fine della relazione tra J.Lo e Affleck è stata piuttosto brusca per certi versi: il divorzio è arrivato appena due anni dopo dal matrimonio. “Lei continuava a sperare che lei e Ben potessero risolvere le cose, ma lui non ha fatto alcuno sforzo e sembrava interessato solo a passare del tempo con Jen e i suoi figli. È stato orribile per J.Lo, perché ora si chiede se è stata una sorta di pedina che lui ha usato per cercare di riconquistare Jen”. Aveva ragione Jennifer Lopez, o questa storia è solo un fuoco di paglia? Chissà.