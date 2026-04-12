Jennifer Lopez, il regalo d’addio di Ben Affleck vale 60 milioni

Ben Affleck ha sorpreso tutti prendendo una decisione insolita dopo la separazione da Jennifer Lopez: ha donato all'ex moglie la sua quota della villa di Beverly Hills

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IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck si chiude con un gesto decisamente inaspettato: la cessione integrale, senza alcuna contropartita, della quota dell’attore della loro ex residenza di Beverly Hills. Un trasferimento che, secondo le ricostruzioni, vale circa 60 milioni di dollari e che ridisegna gli equilibri patrimoniali tra le due star.

L’accordo rientra nella ridefinizione della divisione dei beni successiva alla fine del matrimonio, formalizzata nel gennaio 2025. Nei documenti legali si precisa che il trasferimento della proprietà è considerato, ai fini fiscali federali, un passaggio tra coniugi conseguente al divorzio. Le parti, inoltre, si assumono autonomamente gli oneri fiscali derivanti dall’operazione.

Ben Affleck cede la villa di Beverly Hills a Jennifer Lopez

Acquistata nel maggio 2023 per 60,85 milioni di dollari, la proprietà dei Bennifer rappresentava il cuore della nuova vita insieme della coppia. Una dimora fuori scala, pensata per coniugare lusso e tecnologia: oltre 3mila metri quadrati, con ambienti progettati per offrire comfort e privacy assoluti.

Tra le varie dotazioni, una piscina a sfioro con vista sulle colline, campi sportivi, palestra, ring da boxe e spazi dedicati all’intrattenimento. Non mancano una dependance per gli ospiti, una casa per il personale e un sistema di parcheggi capace di ospitare decine di veicoli. Una residenza concepita come un microcosmo autosufficiente, specchio dello stile di vita hollywoodiano.

Eppure, proprio quella casa si è trasformata nel simbolo della separazione. Messa sul mercato nel luglio 2024 per 68 milioni di dollari, poche settimane prima della richiesta di divorzio, non ha mai trovato un acquirente. Un tentativo di vendita a 64 milioni, sul finire dello stesso anno, si è arenato, mentre i successivi ribassi (fino a 52 milioni) non hanno cambiato l’esito.

Nel frattempo, le strade dei due protagonisti hanno preso direzioni diverse. Jennifer Lopez ha continuato a vivere nella proprietà, mentre portava avanti i lavori di ristrutturazione di una nuova residenza a Hidden Hills, acquistata dopo la separazione. Una tenuta che riflette una dimensione più riservata, pur mantenendo standard elevati: scuderie, piscina, sala cinema e spazi dedicati al benessere.

Ben Affleck, invece, ha scelto Pacific Palisades, dove ha acquistato una casa da 20,5 milioni di dollari. Un’abitazione più contenuta nelle dimensioni ma non nel comfort, con ampi spazi aperti, cucina professionale e ambienti progettati per la vita familiare.

Lungi dall’intraprendere controversie legali sulla proprietà, Affleck ha optato per una soluzione amichevole: cedere la sua quota dell’immobile, rendendo così l’ex moglie l’unica proprietaria.

Il matrimonio lampo di Jennifer Lopez e Ben Affleck

La storia tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, seguita con attenzione globale, si era riaccesa nel 2022 con un matrimonio celebrato prima a Las Vegas, in forma privata, e poi con una cerimonia sontuosa in Georgia. Un ritorno che sembrava chiudere un cerchio iniziato vent’anni prima.

La separazione, ufficializzata nell’agosto 2024 e conclusa pochi mesi dopo, ha messo fine a un’unione durata appena due anni. Ma, come spesso accade nelle vicende che intrecciano sentimenti e patrimoni milionari, resta un epilogo che parla anche attraverso i numeri: una casa, un tempo simbolo di rinascita, oggi diventata il segno tangibile di un addio.