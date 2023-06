Jennifer Lopez e Ben Affleck, la crisi è lontana: comprata la villa da 61 milioni di dollari

Fonte: IPA JLo e Ben Affleck infiammano il red carpet di “Air”: sguardi, baci e sorrisi

Dopo una difficile ricerca e un’altrettanto lunga trattativa, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno coronato un altro dei loro sogni: la coppia ha infatti trovato un nuovo nido d’amore, una mega villa nei pressi di Beverly Hills dal costo esorbitante. Una vera e propria reggia con 12 camere da letto, 24 bagni, acquistata per ben 61 milioni di dollari, cifra comunque più bassa di quella chiesta inizialmente per la magione.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, tutto quello che sappiamo sulla mega villa da 61 milioni di dollari

Finalmente Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno trovato – è proprio il caso di dirlo – il castello dove continuare a vivere la loro storia da favola, iniziata più di vent’anni fa. La coppia è convolata a nozze lo scorso anno, e da allora è iniziata la ricerca spasmodica di una casa che potesse soddisfare tutte le loro esigenze.

La pop star e l’attore, dopo una lunga ricerca, hanno trovato una fantastica magione vicino Beverly Hills, su un promontorio, chiamata Wallingford Estate. La notizia è stata confermata dal Wall Street Journal, che rivela la chiusura dell’accordo per 60 milioni e 850 mila dollari, anche se il prezzo iniziale della mega villa era di 75 milioni di dollari.

Secondo TMZ infatti la coppia, anche grazie alla mediazione dell’avvocato di Katy Perry e Madonna, ha negoziato un prezzo di quasi 15 milioni più basso e ha già iniziato il trasloco, anche se pare che la trattativa non sia stata affatto semplice. La casa era stata messa in vendita nel 2018 per 135 milioni di dollari, per scendere nel 2021 a 75 milioni.

Tra cauzioni ritirate e richieste non soddisfatte, alla fine i Bennifer sono riusciti ad accaparrarsi la magione super lusso a una cifra più conveniente. Stando al sito di gossip, la villa di Beverly Hills ha un parco di 5 acri, mentre la casa ha una superficie di 4.274 mq.

Lo spazio perfetto per ospitare 12 camere da letto , 24 bagni, una palestra completa di attrezzi e campo da boxe, cantina, whiskey lounge e piscina a sfioro con solarium. Ma non solo: c’è anche un parcheggio con 80 posti auto, una sala cinema personalizzata, un attico per gli ospiti di oltre 460 mq e addirittura un salone di bellezza privato.

Jennifer e Ben, le voci di crisi sono lontane

Sembrano essere sempre più lontane le voci di crisi dei Bennifer, adesso che sono pronti a iniziare un nuovo capitolo del loro amore nella loro nuova villa. Solo qualche settimana fa Jennifer si era lasciata andare a uno sfogo sul marito, lasciando intuire che ci fosse un nuovo allontanamento tra i due.

“Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… E poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante“, aveva dichiarato in un’intervista.

Secondo fonti molto vicine alla coppia i due sarebbero vicini alla rottura: “Prima del matrimonio lei sembrava la moglie perfetta e lui era accecato dall’amore. Poi è arrivato il momento della verità”. Nel frattempo però i Bennifer stanno traslocando nella loro nuova mega villa: saranno solo pettegolezzi o c’è un fondo di verità?