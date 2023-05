Jennifer Lopez stronca Ben Affleck in tv: lo sfogo che riaccende le voci di crisi

I ‘Bennifer’ sono una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo, e le voci di crisi su di loro sono sempre dietro l’angolo. Ad alimentarle questa volta, però, è proprio Jennifer Lopez, nel pieno di un’intensa attività promozionale del suo nuovo film The Mother. La cantante e attrice, intervistata in tv per presentare il suo ultimo progetto, ha parlato anche del marito Ben Affleck. E non gli ha affatto risparmiato critiche, mettendo in discussione il loro rapporto e riaccendendo (ancora una volta) i chiacchiericci sul loro amore.

Jennifer Lopez, critiche a Ben Affleck in diretta tv: “Non è un uomo facile”

Artista, cantante, icona di stile e di moda. Jennifer Lopez è questo e molto altro e, ogni volta, riesce sempre a sorprenderci. Che sia attraverso una canzone, un nuovo film, l’ennesimo sorprendente look o, come in questo caso, uno sfogo all’indirizzo del suo Ben Affleck. La storia d’amore tra la popstar e l’attore, coronata anche con la celebrazione di un matrimonio da favola, è una delle più chiacchierate nel mondo dello spettacolo. Non solo per il loro amore, il loro successo e i loro sfarzosi acquisti (come la mega-villa extra lusso comprata pochi mesi fa), ma anche per le costanti voci che li vedrebbero in crisi.

Ad alimentarle, questa volta, è proprio la stessa Jennifer, nel corso di un’intervista televisiva in cui ha promosso il suo nuovo film, presto disponibile su Netflix, intitolato The Mother. Oltre alle domande sul suo ultimo progetto, le è stato anche chiesto come stia procedendo la storia d’amore con il suo Ben. E la sua risposta è a tratti spiazzante: “Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante“.

Aria di crisi nella coppia?

Una risposta secca, un giudizio a tratti impietoso che ridefinisce nuovamente il loro rapporto e riscrive la narrazione del loro amore. Il suo sfogo sembra davvero mettere tutto in discussione: non solo per le sue parole, critiche e tonanti, ma anche perché sono state pronunciate non in gran segreto, ma in un contesto così mediaticamente sovraesposto come un’intervista in diretta televisiva. Quasi come a voler gridare al mondo intero che il matrimonio con Ben Affleck non è perfetto (un po’ come tutti) e che, forse, qualcosa non sembra funzionare negli ingranaggi della loro love story.

Le sue dichiarazioni hanno presto fatto il giro del web e sono state riportate da numerosi media internazionali. Inoltre, secondo Radar Online, una fonte avrebbe dichiarato in riferimento alla coppia: “Prima del matrimonio lei sembrava la moglie perfetta e lui era accecato dall’amore. Poi è arrivato il momento della verità”. Che si sia seriamente spezzato il loro incantesimo?

Nell’ultimo periodo sono stati numerosissimi gli indizi di una possibile crisi coniugale. Ora, però, queste dichiarazioni suonano come un campanello d’allarme. Le difficoltà entro le mura di casa ci sono in qualsiasi famiglia, ma sbandierarle in pubblica piazza è indice di un malessere ben più profondo. Riuscirà la coppia d’oro a superare la tempesta?