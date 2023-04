Ben Affleck, la confessione su Jennifer Lopez (che lo vorrebbe diverso)

Fonte: Ansa Jennifer Lopez e Ben Affleck

Quando c’è l’amore anche i difetti più fastidiosi del partner diventano sopportabili: Ben Affleck ne ha parlato al The Drew Barrymore Show, svelando cosa la moglie vorrebbe cambiare di lui. Si tratta di un piccolo problema di comunicazione: i fan della coppia però possono dormire sonni tranquilli. I due sono sempre più innamorati, suscitando un po’ di sana invidia in noi.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, cosa vorrebbe cambiare di lui

Problemi in paradiso per Jennifer Lopez e Ben Affleck? I fan della coppia possono stare tranquilli dopo le ultime dichiarazioni dell’attore, che si è lasciato andare a delle confessioni inaspettate e interessanti sul suo rapporto con la moglie.

Pare infatti che la pop star vorrebbe cambiare Affleck, o meglio vorrebbe intervenire su uno degli aspetti del suo carattere un po’ “fastidioso”: lo ha raccontato lui stesso durante un’intervista a The Drew Barrymore Show, dove ha ammesso di essere un vero chiacchierone, al limite della sopportazione.

“Probabilmente vorrebbe che mi allenassi alla brevità nel modo in cui parlo. Non so se l’hai notato, ma vado avanti e avanti e avanti. Continuo a ripetermi e a parlare a vuoto” ha spiegato l’attore. Affleck ha anche aggiunto: “Non me lo direbbe mai, ma credo che questa sarebbe la cosa che vorrebbe cambiare di me”.

Ben Affleck, la confessione su Jennifer Lopez che ci fa morire di invidia

Quello svelato dall’attore è un difettuccio che all’affascinante Ben saremmo tutte disposte a perdonare. Eppure c’è un’altra confessione che nel corso dell’intervista ha lasciato tutti a bocca aperta. Perché Affleck non si è limitato a parlare di sé, ma ha elogiato la moglie in più di un’occasione, definendola “la donna più bella del mondo“.

Ma non solo: quando Drew Barrymore ha chiesto come fa la pop star a mantenersi così in forma, Ben ha rivelato che si tratta solo di buona genetica. “Lasciate che vi dica una cosa che vi sconvolgerà“, ha esordito. “Jennifer mangia quello che vuole. Mangia pizza, biscotti, gelato… tutto”.

Visibilmente scioccata, Barrymore ha chiesto: “È per via dell’allenamento?”, al che Affleck ha rivelato: “Lei si allena, ma anch’io mi alleno… Ma non sembro magicamente avere 20 anni, capite cosa intendo? Con una pelle perfetta e tutto il resto”. Se volevamo le prove, eccole qua: Jennifer Lopez è proprio di un altro pianeta, non possiamo che rassegnarci.

Ben Affleck, la dichiarazione d’amore per JLo

Proprio di recente Ben Affleck, ospite di Che tempo che fa in collegamento da Los Angeles, ha riservato parole splendide alla moglie, che non lo lascia mai solo. “Lei mi aiuta in tutto quello che io faccio – ha spiegato l’attore a Fabio Fazio – è brillante, una donna fantastica e la mia filosofia è, numero uno, bisogna sempre ascoltare la propria moglie“.

Poi ha aggiunto: “E numero due: se fai un film, indipendentemente da qualsiasi film, bisogna collaborare: io posso avere la mia visione e, no, bisogna scambiarsi e interagire. E le cose che io faccio, le faccio anche sulla base delle cose migliori che mi danno gli altri, che mi dicono gli altri, e mia moglie ha sempre delle idee migliori delle mie”.