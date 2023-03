Ben Affleck a “Che tempo che fa”: quello che non ha mai detto di J.Lo

Fonte: IPA J.Lo e Ben Affleck, luna di miele in Italia. Lei sembra una ragazzina

Una chiacchierata sul suo nuovo film, ma anche qualche dichiarazione sulla moglie Jennifer Lopez, cose che non ha mai detto ma che mostrano qual è la filosofia di vita che contraddistingue il loro rapporto: Ben Affleck ne ha parlato ospite di Che tempo che fa in collegamento da Los Angeles.

L’attore ha raccontato a Fabio Fazio del loro legame e del contributo della pop star al suo lavoro, facendo emergere un pensiero sulla moglie mai condiviso.

Ben Affleck, cosa ha detto su Jennifer Lopez a Che tempo che fa

In collegamento da Los Angeles per parlare di Air: la storia del grande salto, il nuovo film in uscita nei cinema italiani il 6 aprile, che lo vede nei panni di regista, produttore e attore. Ma solo perché Ben Affleck a Che tempo che fa ha parlato anche della moglie Jennifer Lopez. Lo ha fatto rivelando il contributo che gli ha dato, ma soprattutto il suo modo di approcciarsi alla relazione e cosa pensa di lei. Parole mai dette, ma che spiegano – ancora una volta – quando sia profondo e importante il loro rapporto.

A Fabio Fazio ha spiegato cosa ha fatto lei per il film: infatti a quanto pare gli ha dato una mano nella scrittura. “Lei mi aiuta in tutto quello che io faccio – ha detto l’attore – è brillante, una donna fantastica e la mia filosofia è, numero uno, bisogna sempre ascoltare la propria moglie”.

Poi ha aggiunto: “E numero due: se fai un film, indipendentemente da qualsiasi film, bisogna collaborare: io posso avere la mia visione e, no, bisogna scambiarsi e interagire. E le cose che io faccio, le faccio anche sulla base delle cose migliori che mi danno gli altri, che mi dicono gli altri, e mia moglie ha sempre delle idee migliori delle mie”.

Parole che hanno strappato un commento a Fabio Fazio, che ha detto: “Bravissimo: ha capito tutto”. E a cui l’attore americano ha risposto: “Beh, ho 50 anni: alcune cose le ho imparate”. Nel futuro i Bennifer lavoreranno insieme, infatti Ben Affleck sarà il produttore di un film con Jennifer Lopez.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, il legame con l’Italia

Di frequente i Bennifer sono stati visti in Italia, tra sessioni di shopping e passeggiate romantiche. A Che tempo che fa, Fabio Fazio ha esteso un invito alla coppia: “Mi piacerebbe tantissimo, mi piacerebbe ritornare anche di persona – ha detto -. Mia moglie e io viaggiamo spesso, siamo venuti in Italia molte volte ed è un Paese squisito, magnifico con veramente il cibo migliore al mondo e il clima bellissimo”.

Poi ha parlato anche della loro ricerca di un’abitazione: “Qui a Los Angeles stiamo cercando di costruirci la nostra casa che sia il più simile possibile a quelle meravigliose che avete voi in Italia, quindi accetto di buon cuore l’invito”.

Innamoratissimi e felici, Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno vivendo un fantastico momento della loro vita: tornati insieme dopo tanti anni sono riusciti a coronare un sogno d’amore. Come raccontano, anche, i due tatuaggi che recentemente la pop star e attrice ha mostrato sul proprio profilo Instagram: una vera e propria dichiarazione d’amore che ha il sapore del per sempre. E dalle parole che Ben Affleck ha usato, per spiegare cosa pensa di sua moglie, emerge una grandissima stima e tanto coinvolgimento nelle reciproche vite.