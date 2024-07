Violet, la figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner, svela la sua malattia e lancia un appello

Fonte: Getty Images Ben Affleck e Jennifer Garner sono stati sposati dal 2005 al 2018 e hanno tre figli

Mentre Ben Affleck è al centro del gossip per la presunta fine del suo matrimonio con Jennifer Lopez, la figlia Violet, avuta diciotto anni fa dall’ex moglie Jennifer Garner, sta provando a sensibilizzare l’opinione pubblica americana su un argomento che le sta molto a cuore. La ragazzina è comparsa alla riunione del consiglio di vigilanza della contea di Los Angeles e ha esortato le autorità locali a opporsi al divieto di indossare le mascherine e a garantirne la disponibilità per i gruppi vulnerabili.

La malattia di Violet, la figlia di Ben Affleck e Jennifer Lopez

Violet Affleck, la figlia più grande degli attori Ben Affleck e Jennifer Garner (nata il 1 dicembre 2005), ha parlato durante la riunione di questa settimana del Consiglio di vigilanza della contea di Los Angeles. All’incontro con la Kenneth Hahn Hall of Administration, si è presentata come “Violet Affleck, residente a Los Angeles, elettrice per la prima volta. Ho 18 anni”. Indossando una mascherina, ha rivelato che nel 2019 ha contratto una malattia post-virale. Un intervento toccante, che è stato elogiato sui social network.

“Ora sto bene, ma ho visto in prima persona che la medicina non ha sempre risposte alle conseguenze dei virus minori. La pandemia di Covid-19 ha messo tutto questo in risalto in modo ancora più netto”, ha spiegato. “Una su 10 infezioni porta al Long Covid, che è una devastante malattia neurologica e cardiovascolare che può togliere alle persone la capacità di lavorare, muoversi, vedere e persino pensare”, ha continuato.

“È destinata ad aggravare la nostra crisi dei senzatetto, così come la sofferenza di molte persone nella nostra città. Colpisce più duramente le comunità di colore, le persone disabili, gli anziani, le persone trans, le donne e chiunque svolga un lavoro essenziale a contatto con il pubblico”. Anche se molti ritengono che la pandemia sia ormai passata da tempo, su altri sta avendo effetti duraturi.

I dati dei Centers for Disease Control and Prevention mostrano che circa il 18% degli americani ha dichiarato di aver sofferto di Long Covid. Secondo la Mayo Clinic, questa patologia porta ad affaticamento, febbre, problemi respiratori e sintomi che peggiorano dopo uno sforzo fisico o mentale.

La sindrome del Long Covid o post Covid-19 si verifica quando qualcuno manifesta “sintomi nuovi, ricorrenti o in corso” circa quattro settimane dopo aver contratto il Covid. La Mayo Clinic ha affermato che “in alcune persone, può durare mesi o anni o causare addirittura disabilità”.

Perché la figlia di Ben Affleck indossa spesso una mascherina in pubblico

Alla luce di queste scoperte e dei suoi problemi di salute, Violet Affleck ha chiesto “la disponibilità di mascherine, filtraggio dell’aria e luce UVC lontana nelle strutture governative, compresi i carceri e i centri di detenzione, e l’obbligo di indossare le mascherine nelle strutture mediche della contea”. La figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner ha anche sollecitato che il consiglio contribuisca ad “ampliare la disponibilità di test e trattamenti gratuiti di alta qualità” e ad “opporsi al divieto di mascherina per qualsiasi motivo”. Violet ha concluso così il suo accorato appello: “Non ci rendono più sicuri, rendono meno sicuri i membri vulnerabili della nostra comunità”.

Più volte Violet Affleck è stata paparazzata insieme ai suoi famosi genitori e a Jennifer Lopez mentre indossava la mascherina: una scelta presa per proteggersi dopo la malattia virale che l’ha colpita. Non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute ma si è limitata a dire che oggi sta bene. Violet si è diplomata da poco e a settembre frequenterà il prestigioso collage di Yale.

Secondo The Guardian, il suo appello per limitare i divieti sulle mascherine nasce anche in risposta alla discussione, avvenuta a giugno, del sindaco di Los Angeles Karen Bass sulla possibilità di istituire un divieto sulle mascherine mirato in particolare ai manifestanti.

Violet Affleck è la figlia più grande di Ben Affleck e Jennifer Garner: la coppia (sposata dal 2005 al 2018) ha anche altri due figli. Finn, nato nel 2009 come Seraphina Rose Elizabeth, e Samuel, arrivato nel 2012.