Jennifer Lopez inseparabile da Violet, la figlia di Ben Affleck

Nonostante le voci di divorzio da Ben Affleck, cresce il legame tra Jennifer Lopez e Violet Affleck, la figlia dell'attore

Jennifer Lopez e Violet Affleck: un legame che spezza il classico cliché della “matrigna”. Nonostante il periodo difficile che sta attraversando con Ben Affleck, la popstar resta vicina ai figli del marito e in particolare alla sua primogenita, con la quale ha saputo creare un rapporto molto profondo. La cantante è stata pizzicata a New York mentre trascorreva il weekend con la ragazzina ed una sua amica, l’attrice Cassidy Fralin. Del tempo di qualità dove sia Jennifer sia Violet hanno vissuto momenti gioiosi e molto spensierati.

Jennifer Lopez è molto legata a Violet, la figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner

Jennifer Lopez, 54 anni, è stata paparazzata mentre camminava a braccetto con la figlia diciottenne di Ben Affleck, Violet, durante un’uscita a Southampton, New York, domenica 14 luglio. La diva latina e la ragazzina si tenevano a braccetto mentre entravano nel ristorante 75 Main. Insieme a loro la migliore amica di Violet, l’attrice Cassidey Fralin, che è stata accolta a braccia aperte dalla Lopez.

Una fonte ha dichiarato a People che Jennifer Lopez e Violet “apprezzano molto la reciproca compagnia”. E poi: “Sembrano entrambi molto felici di trascorrere questo tempo insieme e si stanno semplicemente godendo il momento”. Per l’uscita con la figlia di Ben Affleck, Jennifer Lopez ha indossato un lungo abito nero, abbinato ad una Birkin Hermès dello stesso colore ed un paio di grandi occhiali da sole.

Indossava anche la fede nuziale: segno che molto probabilmente il suo matrimonio con Ben non è davvero finito come sostengono in tanti nell’ultimo periodo. Sicuramente c’è una crisi profonda – ormai da tempo non si fanno vedere più insieme – ma i diretti interessati forse vogliono solo capire meglio la situazione prima di mandare all’aria una relazione così intensa e profonda.

Maglietta rossa e rosa, pantaloni bianchi a fantasia e scarpe da ginnastica invece per Violet, che anche questa volta ha sfoggiato la mascherina chirurgica. Di recente la diciottenne ha rivelato di aver avuto una malattia post virale e per questo gira spesso con uno strumento di protezione sul volto (e ha anche lanciato un appello importante per limitare i divieti sulle mascherine).

Violet Affleck è la figlia più grande di Ben Affleck e Jennifer Garner: la coppia (sposata dal 2005 al 2018) ha anche altri due figli. Finn, nato nel 2009 come Seraphina Rose Elizabeth, e Samuel, arrivato nel 2012. Violet si è diplomata da poco e a settembre frequenterà il prestigioso collage di Yale.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sempre più lontani: si parla di divorzio

Jennifer Lopez e Ben Affleck continuano a trascorrere del tempo da separati: lei a New York, lui a Los Angeles, dove è stato avvistato da solo, in sella alla sua moto. A quanto pare Violet ha raggiunto la Lopez per trascorrere il weekend insieme. Sabato 13 luglio Jennifer ha condiviso su Instagram una storia in cui si vede in macchina, sorridente, insieme alla figlia del marito e alla sua amica.

L’insider ha spifferato che Jennifer Lopez e Violet Affleck hanno fatto anche un po’ di shopping insieme e “Jennifer era molto felice, è stata avvistata con un grosso sorriso”. Le ultime settimane sono state particolarmente dure per l’artista, che è stata costretta anche ad annullare il suo tour per dedicarsi alla vita privata.

In questo periodo è stata messa in vendita anche la villa che i Bennifer possiedono a Beverly Hills, del valore di 60.85 milioni di dollari. Nonostante siano al centro del gossip da mesi, però, né JLo né Affleck hanno mai commentato le voci sulla loro presunta rottura.