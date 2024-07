Jennifer Lopez e Ben Affleck sembrano ormai essere giunti al capitolo conclusivo della loro storia d’amore in due atti. Il divorzio sarebbe dietro l’angolo e i tentativi avrebbero lasciato spazio al rancore. Dopo aver messo in parte in pausa la propria carriera, J-Lo sarebbe pronta a gestire questo dramma sentimentale una volta per tutte. I due sarebbero già alla fase successiva: discutere della divisione del patrimonio.

Jennifer Lopez divorzia

Anche i più fiduciosi in questa storia da film si sono dovuti arrendere. Aver annullato il tour è stato un segnale molto evidente. Qualcosa non andava a casa e lei aveva necessità di ricalibrarsi. Alla fine, però, nessun lieto fine.

Dopo aver trascorso un po’ di tempo in Italia, ha fatto ritorno a casa. È tempo di prendere decisioni e, stando a quanto riportato da una fonte a RadarOnLine, la celebre popstar avrebbe chiesto al quasi ex marito Ben Affleck un bel po’ di milioni. Rumor evidenziano come nel corso delle loro nozze sia stata la cantante e attrice a pagare quasi ogni conto, in merito a differenti aspetti. In attesa di ulteriori dettagli e, magari, una dichiarazione ufficiale e condivisa, ecco quale sembrerebbe essere la situazione attuale tra i due partner.

Divisione del patrimonio

La fonte anonima ha sottolineato come Jennifer Lopez si sia “comportata fin troppo bene”. L’accento viene posto sul fatto che sia stata lei a pagare gran parte delle spese del matrimonio. Giunti a questo punto critico, “lei sente che lui le debba qualcosa”.

È tempo di fare un bel po’ di calcoli e le cifre sarebbero ovviamente altissime. Al fianco dei suoi assistenti e/o consulenti pare stia sommando le fatture elevate del jet privato, dei pasti, degli hotel visitati, degli abiti e dei viaggi di famiglia.

Com’è facile immaginare, la coppia vanta un tenore di vita a dir poco sostenuto. Il tutto sarebbe stato sostenuto esclusivamente da lei. Una versione dei fatti che, al momento, non trova ulteriori riscontri. La fonte però sostiene che: “Ha pagato anche gran parte della villa da 60 milioni di dollari che hanno comprato. Lui si lamentava sempre delle spese. Non era mai contento di dover tirare fuori dei soldi e allora ci pensava lei”.

Si sta proponendo al pubblico un’immagine ben precisa dell’attore e regista, ormai da tempo. Da spilorcio a triste e arrabbiato. Se c’è qualcosa di chiaro in tutta questa storia, è l’atteggiamento che i media americani avranno nei loro confronti in merito alla separazione.

Di fatto si parla di un grande investimento economico da parte di J-Lo in questa relazione. Vederla naufragare tanto in fretta, però, l’avrebbe spinta a divenire pragmatica. Ma di che cifra si sta parlando? Si stima un patrimonio netto di 150 milioni di dollari per Ben Affleck. Pare lei intenda ambire alla metà di tutto ciò, non ritenendosi responsabile della fine del matrimonio. Chi pensava questo fosse il loro ultimo capitolo, il felice e contenti, si sbagliata. C’è spazio per un terzo atto e sarà ambientato in tribunale.