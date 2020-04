Chi era Susanna Vianello

editato in: da

Susanna Vianello, venuta a mancare nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2020 in una clinica romana a causa di un tumore, era la figlia del cantante Edoardo Vianello e di Wilma Goich. Nata il 20 luglio 1970 a tre anni dal matrimonio dei suoi genitori – entrambi cantanti famosissimi – Susanna Vianello, complice l’ambiente familiare in cui è cresciuta, ha scoperto fin da bambina la forte passione per la musica.

La figlia della voce di brani come Abbronzatissima e I Watussi – canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana – lavorava come speaker radiofonica negli studi romani di Radio Italia Anni 60. Ricordata da Rosario Fiorello, con cui aveva un rapporto di amicizia di lunga data, ma anche dal cugino giornalista Andrea, Susanna Vianello era madre di un figlio di 23 anni.

La donna, che aveva un fratello di nome Alessandro Alberto nato nel 1991 dalla relazione tra Edoardo Vianello e la seconda moglie Vania Muccioli, prima di approdare in radio ha fatto diversi lavori, alcuni dei quali non inerenti al mondo dello spettacolo. Presente su Instagram con un profilo seguito da circa 6.000 persone, Susanna Vianello si descriveva come una “romantica come la sagra della porchetta”.

Sul social sopra citato condivideva scatti dedicati al lavoro – numerose sono le foto dei momenti in radio anche in compagnia di colleghi e ospiti – ma pure foto legate all’aspetto privato, come per esempio gli scatti con protagonista il cane Oliver. Susanna Vianello, che viveva a Roma (la città che l’ha vista crescere e abitare in pieno centro fino all’adolescenza), come già accennato ha svolto numerosi lavori.

La figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich è stata responsabile dello store di una catena di articoli per la casa, ma anche impiegata presso un centro turistico e speaker ai microfoni di una stazione radiofonica capitolina. Dall’ottobre del 2019 era una delle voci più apprezzate di Radio Italia anni 60. A rendere nota la sua dipartita, avvenuta dopo una breve lotta contro la malattia, è stato il già citato giornalista Andrea Vianello, suo cugino. L’ex direttore di Rai 3 ha dato la notizia tramite un tweet, definendo Susanna una donna “bella e forte, un tornado di talento e di simpatia”.