La volta buona, Susanna Messaggio contro Miriana Trevisan: “Parla come il cane”

Una puntata in ricordo del grande Mike Bongiorno è diventata teatro di frecciatine e stoccate, alcune decisamente no sense. È quanto accaduto a La volta buona martedì 28 maggio tra Susanna Messaggio e Miriana Trevisan, invitate dalla padrona di casa Caterina Balivo per celebrare il mitico conduttore che quest’anno avrebbe compiuto cento anni. Sia la Messaggio sia la Trevisan hanno avuto modo di lavorare con il presentatore negli anni Novanta. Susanna è stata valletta di Mike in Telemike, Superflash e Bis mentre Miriana ha affiancato per molti anni l’italo-americano a La ruota della fortuna e poi a Bravo bravissimo, Viva Napoli, Tutti in Allegria.

Susanna Messaggio è apparsa fin da subito ostile a Miriana Trevisan durante la loro intervista doppia su Rai1. Quando è entrata nel salotto de La volta buona ha trovato un dolce per cani sul divanetto (lasciato da una precedente ospite che era accompagnata dal suo amico a quattro zampe) e la Messaggio l’ha dato alla collega con una battutina: “Questa è per il cagnolino, tieni se la vuoi mangiare tu perché so che ti piacciono le cose dolci”. Un’affermazione che ha lasciato di stucco la Trevisan, che ha però replicato con un sorriso. Diversa la reazione della Balivo: “Ah beh partiamo subito così, ma fantastico…”.

Successivamente Susanna Messaggio ha interrotto più volte Miriana Trevisan e quando l’ex moglie di Pago ha ricordato che all’inizio della sua collaborazione con Mike Bongiorno fu “assunto” anche il suo cagnolino, la Messaggio si è lasciata andare ad una freddura che ha fatto mormorare parecchio: “Parlavano la stessa lingua, lei e il cane. Bau!”. Ma non è finita qui…Subito dopo Susanna ha assicurato di essere in contatto con lo spirito di Mike Bongiorno perché “io parlo con tutti quelli che sono gli angeli, anche con Mike, perché nessuno muore, ci trasformiamo in nuove energie”.

E quando la Trevisan ha cercato di riportare in riga Susanna che ha cominciato a parlare di epigenetica: “Il pubblico magari vuol sentire i nostri racconti, non altro”, la Messaggio ha risposto freddamente: “L’epigenetica è una delle cose più importanti della vita, è giusto parlarne, quindi ciao ciao”.

Un clima piuttosto pesante che non è sfuggito a Elisa D’Ospina, opinionista de La volta buona: “Ma sei arrabbiata con Miriana? Mi è sembrato all’inizio che…”, ha chiesto ricevendo subito l’appoggio della Trevisan, che non ha negato di aver avuto la stessa impressione. Seppur impassibile, Susanna Messaggio ha negato tutto: “No, piace a tutti i miei amici e alla mia famiglia… piace anche a me, senza nessun problema…”.

Una risposta che però non ha convinto il pubblico in studio e neppure quello a casa. In molti sul web hanno notato la freddezza di Susanna che, solo qualche ora prima della diretta, aveva condiviso su Instagram una foto in cui abbracciava Miriana Trevisan e aveva invitato tutti i suoi follower a seguire la loro ospitata dalla Balivo.

“A La volta buona sei risultata antipatica. Ti ricordavo diversa”, ha scritto un fan al termine de La volta buona. “Veniva interpellata Miriana e Susanna non la faceva parlare. Susanna, avrai anche due o tre lauree ma questa volta hai veramente dimostrato di essere maleducata e superba“, ha fatto notare qualcun altro. Colpa forse di qualche screzio dietro le quinte?