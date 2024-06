Isola dei Famosi, Alvina prima della trasformazione

È stata l'unica finalista donna e non ha tradito le aspettative. Alvina ha raggiunto la finale con grande coraggio e determinazione, sbaragliando la concorrenza che via via le ha lasciato spazio all'interno di un programma per il quale non sembrava davvero portata. Il suo due pezzi nude è diventato iconico e lo ha usato per nascondere le curve che ha sfoggiato nei suoi primi giorni all'Isola dei Famosi. Il suo corpo è cambiato lentamente, fino ad arrivare a una forma invidiabile.