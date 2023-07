Chiara Ferragni, nuova casa sul Lago di Como. Vista, piscina e camere: un vero sogno

Chiara Ferragni e Fedez hanno realizzato un sogno che coltivavano da molto tempo. È stata propria la celebre content creator e imprenditrice digitale a condividere sui social le prime foto di questo grande traguardo.

I Ferragnez hanno acquistato una storica villa sul lago di Como. Il primo post in merito presenta una didascalia molto breve ma significativa: “Our dream”.

La nuova casa dei Ferragnez

Arrivederci a Milano e benvenuto Lago di Como. I Ferragnez vanno in trasferta, come in una sorta di divertente spin-off della loro serie su Prime Video. I fan possono stare tranquilli, dal momento che non si tratta di un addio alla loro città natale, sia chiaro.

La celebre coppia è però riuscita a rendere realtà un sogno, quello di possedere una casa con vista sul Lago di Como. Un vero e proprio spettacolo, con le prime immagini pubblicate proprio da Chiara sul suo profilo Instagram.

Come detto, si tratta di una dimora storica, posta proprio nell’area dove vive da tempo George Clooney. Siamo a Pognana Lario, di fronte a Laglio. Nel corso delle sue live su Instagram, Fedez aveva già avuto modo di parlare della casa nuova, con riferimento all’attico di City Life, senza però lasciar trapelare dettagli su questo splendore.

L’hanno acquistata a gennaio, poco prima dell’inizio del gran uragano che è stato il Festival di Sanremo 2023, nel bene e nel male. Ora è tutto al proprio posto e potrà accogliere anche i piccoli Leone e Vittoria. La notizia non giunge però come una sorpresa assoluta, considerando le foto pubblicate da Chi, che aveva beccato la coppia in visita.

Quanto costa la nuova casa dei Ferragnez

Come detto, Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni scatti. Soltanto il primo passo, dal momento che c’è da aspettarsi di certo un tour video, insieme con molti altri contenuti digitali ambientati nella nuova casa sul Lago di Como.

Dalle prime immagini abbiamo visto una piscina a sfioro da sogno. Il modello è quello della infinity pool, che pare non avere un vero e proprio limite, con l’acqua che si riversa nel lago. Una dimora del genere non poteva di certo mancare di un patio da sogno con vista panoramica. Il tutto arricchito da comodi lettini realizzati in legno.

Passando all’interno, invece, abbiamo apprezzato un ampio salone, con moquette e grandi divani. Non potevano poi mancare stanze degli ospiti ben arredate ed elementi di design un po’ ovunque. Di certo c’è stato il tocco dei Ferragnez, che avranno provato a personalizzare un po’ il tutto.

La mano che si cela dietro l’opera di ristrutturazione è però quella dell’architetto e designer Filippo Fiora. Un amico di Chiara, che si è affidata a lui per il completamento dei lavori e ha fatto bene. Il tutto si è infatti svolto in tempi record, così da consegnare le chiavi di casa alla famigliola felice all’arrivo dell’estate.

La curiosità sul web sta però già dilagando e in tanti si chiedono quanto sia costata questa villa storica. La sola struttura sarebbe costata circa 5 milioni di euro. Un costo esorbitante per i comuni mortali ma comunque all’interno di un certo range “moderato” per il mondo delle star globali. Alla cifra occorre però aggiungere la somma necessaria per la grande opera di ristrutturazione, che ha trasformato l’immobile in un’opera moderna.