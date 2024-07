I figli di Fedez e Chiara Ferragni sono tornati sui social ma ancora non possiamo vederli in volto: qual è la condizione per la loro presenza

Un grande lago, una piscina a sfioro e due bambini felici insieme a papà Fedez. Solo un anno fa, in questo splendido quadretto era compresa anche Chiara Ferragni, oggi altrove dopo la separazione dal marito avvenuta a poche settimane dallo scandalo per il caso pandoro. I due coniugi, che non sono ancora divisi legalmente, sono più distanti che mai. A dimostrarlo ci sono anche i tanti chilometri di distanza che stanno mettendo tra di loro, sebbene il bene dei figli – Leone e Vittoria – sia al centro di tutto. I due bambini, che eravamo abituati a vedere ogni giorno su Instagram, sono anche tornati online ma non di certo con i loro volti.

Chiara Ferragni, Leone e Vittoria sui social: la scelta di Fedez

Sono mesi che non vediamo Leone e Vittoria. I figli di Fedez e Chiara Ferragni sono letteralmente spariti dalla Rete dopo un accordo tra i loro genitori, che avevano scelto di non mostrarli per garantire loro maggiore protezione. I due piccoli sono però tornati sui social con i loro nomi, scritti sul foglio in cui il loro papà ha disegnato i suoi supereroi preferiti. Uno per “Leo” e uno per “Vitto”: i bambini non si vedono nemmeno di spalle, si scorge appena un braccio del primogenito ma la loro presenza si avverte come mai in questi mesi.

Il rapper di Rozzano ha persino preso un cane identico a Paloma, un cucciolo di golden retriver che ha provocatoriamente chiamato Silvio, e che porta con sé in ogni uscita. L’animale sta iniziando a prendere confidenza con il suo padrone, al quale disubbidisce prepotentemente, e ogni cosa pare riferirsi alla sua vita passata. Perfino la gita sul lago di Como, uno dei luoghi del cuore in cui la famiglia ha trascorso molto tempo e dove avevano persino comprato una casa, Villa Matilda, che oggi è in vendita per un prezzo da capogiro.

Fedez esce con Taylor Mega

Che tra loro ci fosse una grande simpatia non è di certo un mistero, ma sembrava che il presunto flirt tra Fedez e Taylor Mega appartenesse a un passato non troppo lontano. E invece eccoli di nuovo insieme. Lei è l’ex di Tony Effe, il rapper di Miu Miu che sembrava piacere a Chiara Ferragni, mentre lui appare sempre più ben disposto a trasformare ogni gesto in un dispetto.

Tony Effe è invece il più disinteressato di tutti: non solo alle tante relazioni che gli attribuiscono ogni giorno ma anche alle voci che circolano sul suo conto. L’abbiamo visto al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospite musicale d’eccezione e vicinissimo a Giulia De Lellis che a un certo punto della festa ha indossato la sua giacca per ripararsi dal freddo, e dialogare amabilmente di vendemmia con il padre dello sposo, l’ex ciclista Francesco Moser. Insomma, sembra davvero lontanissimo da tutto quello che gli viene attribuito e, anzi, si sta godendo il successo del singolo Sesso e Samba che ha pubblicato con Gaia e che stanno portando in tutti i maggiori festival estivi.