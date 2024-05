Fonte: IPA Chiara Ferragni

È impossibile parlare dell’addio tra Chiara Ferragni e Fedez senza soffermarsi sugli aspetti economici di tutto ciò. Al di là dei sentimenti, delle incomprensioni e delle scelte in merito ai figli, per la prima volta non più ripresi in volto (ma ancora sfruttati per i contenuti social), ci sono questioni pratiche da risolvere. Una di queste è legata alla villa sul Lago di Como acquistata meno di un anno fa: è ufficialmente in vendita.

Villa Matilda in vendita

Doveva essere un nido d’amore e, al tempo stesso, un luogo in cui trascorrere parte delle vacanze estive in armonia in famiglia. Un lascito per i piccoli Leone e Vittoria e, invece, si è rivelato un pessimo investimento ma soprattutto un sogno infranto.

Le foto di Villa Matilda, sul lago di Como, erano apparse ovunque, lasciando sognare i fan dei Ferragnez. In pochi mesi, però, la storia d’amore tra i due si è sgretolata, tra incomprensioni sanremesi, scandali imprenditoriali e problematiche comunicative.

Il nome Matilda era stato dato dalla coppia in onore della cagnolina di Chiara Ferragni, deceduta lo scorso 29 luglio. C’erano tutte le premesse per farne un nido d’amore, come detto, ma ora farà la felicità di altri. Almeno così sperano i Ferragnez, che ovviamente sono intenzionati a vendere in tempi rapidi.

Fonte: IPA

Le foto sono apparse sul sito di una nota agenzia immobiliare e rapidamente Selvaggia Lucarelli le ha segnalate via social. Tutto ciò non fa che indicare come la separazione tra i due sia definitiva. Qualcuno ancora credeva/sperava che un lieto fine potesse esserci. Certi passi, però, sanno di definitiva consapevolezza d’aver raggiunto un punto di non ritorno.

Villa Matilda nel dettaglio

Qualora foste interessati all’acquisto o semplicemente curiosi, ecco un po’ di dettagli su Villa Matilda. La prima cosa da sapere è la location. Si trova infatti a Pognana Lario, un borgo che vanta circa 700 abitanti. Tranquillità assoluta e scenari da favola, come l’affaccio della villa sul lago di Como per evidenzia.

La struttura, decisamente lussuosa, supera i 900 mq e si sviluppa su due piano. A questi occorre aggiungere poi il seminterrato. L’elemento cardine è di certo la piscina a sfioro, che appunto dà sul celebre lago. Interni eleganti, con i colori tenui a farla da padrone, e gli arredi da giardino di gusto.

Tutto pronto per essere vissuto, dopo un approfondito studio su interni ed esterni voluto dai Ferragnez, pronti a trasferirsi per alcuni mesi all’anno. Erano stati proprio loro a mostrare tutti gli ambienti con orgoglio: “Our new family house at Lake Como”, aveva scritto l’influencer.

Ora il tutto non è altro che un altro elemento di discussione per i rispettivi legali, al lavoro per la gestione di tante proprietà, non solo immobiliari. Fedez nel frattempo ha effettuato un altro investimento, che sta sfoggiando ripetutamente sui social. Si tratta della sua nuova casa, che rispecchia in toto l’aspetto da Peter Pan del suo essere.

Il costo di Villa Matilda? Chiunque fosse interessato, sappia che il prezzo richiesto è di 5 milioni di euro. Considerando la particolare situazione, potrebbe essere un po’ trattabili.