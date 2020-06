Chi è Luigi De Falco, il marito di Fatima Trotta

editato in: da

Luigi De Falco è il marito di Fatima Trotta, attrice e conduttrice di Made In Sud accanto a Stefano De Martino. Classe 1986, Fatima è un’artista molto apprezzata che si è fatta strada nel mondo dello spettacolo grazie al suo grande talento. Nel 2016 è diventata la moglie di Luigi, comico che lavora proprio nello show di Rai Due.

Luigi forma con il fratello Vincenzo il duo I gemelli De Falco, protagonista di Made In Sud. L’incontro con Fatima è avvenuto sul lavoro e la coppia, dopo una lunga relazione, ha scelto di consolidare l’unione con il matrimonio. Per l’occasione l’attrice ha scelto come testimone di nozze l’amico e collega Biagio Izzo. Luigi è originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, e suo padre è stato vice-sindaco del paese. Nel 1982 ha fondato con il fratello un duo comico che è arrivato al successo nel 2005, partecipando al Festival del Cabaret.

I gemelli De Falco, prima di sbarcare a Made In Sud, hanno affrontato una lunga gavetta, lavorando nei teatri di nicchia e nei villaggi turistici. Nel 2007 i comici hanno iniziato una collaborazione con il Teatro Tam Tunnel Comedy Club e in seguito sono sbarcati a Made In Sud, prima su Comedy Central, poi in Rai. “La scintilla è scattata quando ha abbandonato il mondo dello spettacolo – ha confessato lei a Sorrisi e Canzoni Tv – se fosse rimasto dentro il gruppo non lo avrei considerato”.

“In realtà all’inizio della mia carriera non ero affascinata dalla comicità, che è arrivata per caso e per gioco – ha spiegato la collega di De Martino -. Da ragazzina i miei idoli erano Raffaella Carrà e Delia Scala, donne belle e brave, capaci di fare tutto […] Mentre studiavo all’Accademia di Belle arti coltivavo anche le mie passioni: canto, pittura, recitazione. Facevo parte di una compagnia amatoriale itinerante con cui facevo teatro impegnato e drammatico. Finché ho iniziato a fare piccole esperienze di conduzione in programmi regionali. Nando Mormone, il produttore di “Made in Sud”, mi notò e mi contattò perché forse vide in me qualcosa che non credevo neanch’io di avere. Così è nata l’avventura”.