“Samira Lui e Luigi Punzo in crisi”: l’indiscrezione dopo il mancato matrimonio

Samira Lui e Luigi Punzo sono stati avvistati durante una lite, fra volti scuri e discussioni: cosa sta succedendo fra i due?

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Samira Lui e Luigi Punzo sono in crisi? Secondo alcune indiscrezioni la coppia sarebbe stata avvista durante un litigio piuttosto acceso.

Samira Lui e Luigi Punzo in crisi?

A svelarlo è Roberto D’agostino secondo cui Samira Lui e Luigi Punzo sarebbero stati avvistati mentre litigavano, scuri in volto. Il segno di una crisi nella coppia che, qualche tempo fa, aveva raccontato di volersi sposare.

“La Ruota della Fortuna gira per Samira Lui, ma quella dell’ amore pare stia rallentando – si legge -. I due sono stati visti discutere scuri in volto”. Non è chiaro cosa sia accaduto alla showgirl e al compagno. Si potrebbe trattare infatti di una semplice litigata oppure, come ipotizzato, del segno di una crisi profonda.

Una ipotesi che arriva dopo le dichiarazioni di Samira che settimana fa aveva confessato di aver rimandato, almeno per ora, il progetto di sposare Luigi Punzo.

“Sono convinta che lui sia la persona giusta, quella con cui costruire una famiglia – aveva svelato -. Comunque il matrimonio, per il momento, è rimandato. Ho tanti progetti lavorativi ancora da realizzare”. Samira aveva chiarito di avere altre priorità per il momento: “Avere una casa e un lavoro stabile. Sono abbastanza precisa, mi piace programmare, anche se, nella vita, bisogna accogliere quello che viene quando succede”.

L’amore di Samira Lui e Luigi Punzo

Classe 1998 e originario della Campania, Luigi Punzo è un ex modello. Legato a Samira Lui da ben otto anni, lavora come luxury concierge e organizzatore d’eventi. Una professione che spesso lo porta a viaggiare in giro per il mondo, dividendosi fra Capri, Porto Cervo, Ibiza, Milano e Mykonos.

Il primo incontro fra i due sarebbe avvenuto a Formentera, durante una vacanza, e da allora non si sarebbero più lasciati. Nonostante sia lontano dal mondo dello spettacolo, Luigi ha seguito con attenzione tutta la carriera di Samira, sostenendola e consigliandola.

“Ho avuto la possibilità di incontrare l’amore e capire che cos’è veramente con Luigi – aveva confessato lei qualche tempo fa -. Parlo di un amore maturo, che è cresciuto poco alla volta. Prima sono arrivati la simpatia, la stima, il rispetto. Ho scoperto quello che mi faceva stare bene di lui, come il fatto di poter tornare a casa e trovare una persona che ti strappa un sorriso”,

La coppia non ha mai nascosto di volersi sposare, così tanto che diversi mesi fa si era parlato di un possibile matrimonio con Gerry Scotti testimone della sposa. Il conduttore e la showgirl infatti hanno un rapporto speciale che è cresciuto dietro le quinte de La Ruota della Fortuna e si è consolidato, puntata dopo puntata.

Gerry ha descritto spesso Samira come “la mia socia”, sottolineando quanto la sua presenza nel programma di Canale 5 sia importantissima. Dopo l’Eredità e il Grande Fratello Vip, La Ruota della Fortuna ha definitivamente consacrato Samira Lui come volto televisivo del futuro. Mediaset, secondo indiscrezioni, sarebbe pronta a puntare su di lei, con diversi progetti e conduzioni di programmi. La carriera dunque procede a gonfie vele, mentre per la vita privata il dubbio resta.