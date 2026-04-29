Samira Lui e le nozze rimandate con Luigi Punzo. Lei svela i motivi

Samira Lui svela perché ha deciso di rimandare le nozze con il fidanzato Luigi Punzo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Samira Lui torna a parlare delle nozze rimandate con Luigi Punzo e svela i motivi della sua scelta. La showgirl e volto de La Ruota della Fortuna ha infatti deciso di mettere in pausa, almeno per ora, il progetto del matrimonio.

Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo: i motivi della scelta

Qualche mese fa si era parlato a lungo del matrimonio di Samira Lui, pronta a sposare il fidanzato Luigi Punzo. Una cerimonia a cui avrebbe dovuto prendere parte anche Gerry Scotti con il ruolo di testimone della sposa in nome dell’amicizia nata a La Ruota della Fortuna.

Poi la scelta di rimandare le nozze. Una decisione presa da Samira Lui per un motivo ben preciso: la showgirl sta vivendo un momento magico della sua carriera e vorrebbe dunque concentrarsi sul lavoro, anche se Luigi Punzo resta l’uomo che sogna di sposare.

“Le nozze con Luigi Punzo? La proposta ancora non c’è stata, ma credo che arriverà – ha rivelato a DiPiù Tv -. Sono convinta che lui sia la persona giusta, quella con cui costruire una famiglia. Comunque il matrimonio, per il momento, è rimandato. Ho tanti progetti lavorativi ancora da realizzare”.

Luigi Punzo e Samira Lui sono legati da ben otto anni. Un amore forte e solido, vissuto lontano dai riflettori e che è legato anche a progetti di vita importanti. Se di fronte alla notizia delle nozze rimandate in tanti avevano parlato di una possibile crisi, Samira ha confermato di essere più innamorata che mai del fidanzato e di sognare ancora il matrimonio.

“Luigi è l’uomo della mia vita, non ne ho dubbi”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Prima di pronunciare il suo fatidico sì però Samira vorrebbe “avere una casa e un lavoro stabile, poi ci penserò. Sono abbastanza precisa, mi piace programmare, anche se, nella vita, bisogna accogliere quello che viene quando succede”.

Il futuro di Samira Lui dopo La Ruota della Fortuna

Nel frattempo il successo di Samira Lui non accenna a fermarsi. La Ruota della Fortuna le ha consentito di conquistare milioni di telespettatori, ma nel suo futuro ci sarebbero tanti altri progetti. Qualche tempo fa si era parlato di una conduzione di Battiti Live, lo show musicale dell’estate, ma non sarà così. Nonostante ciò Mediaset avrebbe scelto di puntare moltissimo sulla “socia” di Gerry Scotti. Nel suo futuro potrebbe esserci un programma tutto suo, ma per ora si tratta solamente di ipotesi e tutti i progetti sarebbero ancora in cantiere.

Per progettare la nuova stagione televisiva d’altronde c’è tempo. Dopo una lunga corsa, iniziata la scorsa estate e coronata da numeri da capogiro, La Ruota della Fortuna si prenderà una pausa. La trasmissione di Canale 5 lascerà il posto a The Wall, programma condotto da Max Giusti. Gerry Scotti e Samira Lui si concederanno dunque una lunga vacanza. La showgirl avrà così la possibilità di trascorrere più tempo con Luigi Punzo e, forse, di parlare ancora di nozze.