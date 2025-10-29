Samira Lui si sposa, Gerry Scotti testimone di nozze

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Continua il momento magico di Samira Lui. Dopo il successo de La Ruota della Fortuna, che ha regalato alla modella e soubrette la grande popolarità, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe ora pronta ad un passo importante: quello del matrimonio. E anche in questo giorno così speciale vorrebbe accanto a sé una persona unica, con la quale è entrata subito in sintonia: Gerry Scotti.

Il matrimonio di Samira Lui con Luigi Punzo

Sguardi complici, sorrisi pieni d’intesa e un amore che dura da oltre sette anni: Samira Lui e Luigi Punzo sono più uniti che mai e, secondo le indiscrezioni di Diva e Donna, starebbero già pensando al grande passo.

La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, 27 anni, avrebbe infatti confidato di sognare il matrimonio e una famiglia con l’uomo che le ha rubato il cuore nel 2018.

“Non c’è ancora nulla di ufficiale”, assicurano persone vicine alla coppia, “ma i due parlano spesso di nozze e guardano al futuro con entusiasmo e complicità”.

La loro storia è cominciata nel 2018 a Formentera, tra mare, selfie e destini che si intrecciano. “È stato amore a prima vista”, ha raccontato Luigi Punzo in un’intervista rilasciata a Verissimo. “Mi sono innamorato subito: Samira ha una luce speciale, diversa da chiunque altro”.

Da quel momento non si sono più lasciati, e tra viaggi, progetti e quotidianità condivisa, hanno costruito un rapporto solido e discreto, lontano da pettegolezzi e malelingue.

Se ancora manca una proposta ufficiale, Samira Lui non nasconde di immaginare già il giorno del sì. E tra gli invitati ideali non potrebbe mancare una persona molto importante: Gerry Scotti, suo mentore e compagno d’avventura televisiva.

“Mi piacerebbe che fosse uno dei testimoni… o magari che ci sposasse lui stesso! Sarebbe divertentissimo”, ha confidato sorridendo.

Tra i due, un affetto sincero e un’intesa nata dietro le quinte de La Ruota della Fortuna: lui la definisce “perbene e capace”, lei lo considera “una scuola di vita”. Un legame professionale diventato amicizia vera.

Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui

Classe 1998 come Samira Lui, Luigi Punzo è nato e cresciuto a Napoli. La sua carriera come modello lo ha portato a posare per importanti brand di moda, ma lavora anche come luxury concierge in località da sogno come Ibiza, Mykonos, Capri e Saint Tropez.

Un luxury concierge è un professionista che si occupa di organizzare esperienze e servizi su misura per clienti di alto livello, offrendo assistenza personalizzata 24 ore su 24.

In pratica, è la figura che realizza i desideri dei clienti più esigenti, curando ogni dettaglio con discrezione e classe. Generalmente si affidano a lui manager, imprenditori e celebrities.

Il compito di Punzo è dunque quello di offrire comfort, esclusività e riservatezza assoluta, anticipando le esigenze del cliente e rendendo ogni esperienza unica e indimenticabile.

“Luigi è un ragazzo d’oro, mi fa sentire amata, mi fa ridere. Tra di noi c’è rispetto, mai gelosia né possessività. La persona che sposerò penso di averla trovata, anzi ne sono sicura. Potremmo sposarci anche adesso, ma diamo priorità ad altri aspetti della vita, voglio fare le cose in ordine. Anche perché quando avrò dei figli voglio essere una madre presente”, ha detto in passato la Lui. La coppia convive a Milano.

