Samira Lui è pronta per vestire i panni di valletta dell'attesissima Ruota della Fortuna, ma ha alle spalle già altre esperienze televisive come il Grande Fratello

L’abbiamo vista tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ma per Samira Lui si apre un nuovo capitolo televisivo. La modella si prepara a ricoprire il ruolo di valletta per il grande ritorno della Ruota della Fortuna, al fianco di Gerry Scotti al timone dello storico programma Mediaset che fu portato al successo da Mike Bongiorno.

Samira Lui terza a Miss Italia (con polemica)

Nata il 6 marzo 1998 a Colloredo di Monte Albano in Friuli Venezia Giulia, Samira Lui ha alle spalle diverse esperienze nel mondo dello spettacolo. Una velleità che si porta dietro sin da bambina quando, appassionata di canto, è entrata a far parte del coro di voci bianche della sua Regione.

Il papà è senegalese ma non lo ha mai conosciuto di persona, come lei stessa ha raccontato al GF: l’uomo si è rifatto una vita, ha una nuova moglie e ben tre figli e Samira finora non ha avuto nessun contatto con loro. La mamma è italiana e non l’ha mai lasciata sola neanche per un momento, appoggiandola in ogni sua scelta e mostrandole vicinanza anche durante la sua partecipazione al reality.

La bella Samira si è impegnata negli studi dapprima prendendo il diploma da geometra e poi iscrivendosi all’università per studiare cinema. Sullo sfondo sempre il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo, con qualche lavoretto come hostess e modella per investire sul proprio futuro. È proprio sulle passerelle che ha cominciato a farsi conoscere finché non è approdata al concorso di Miss Italia nel 2017, piazzandosi al terzo posto e aggiudicandosi per la prima volta nella storia del concorso la fascia di Miss Chef.

Mica male per l’allora 19enne sebbene ai tempi vi sia stata una polemica con il conduttore di quell’edizione, Francesco Facchinetti, che in modo più o meno involontario aveva sottolineato spesso il suo essere “senegalese”. Cosa tra l’altro non vera, dati i natali friulani. “Mia mamma è italiana, io sono nata in Italia e mi sento italianissima al 100% – ha replicato subito dopo il concorso -. Quella frase di Facchinetti ha influito nel giudizio del pubblico a casa, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. Inevitabilmente provo rabbia e delusione: ero convinta di poter rappresentare la mia regione e l’Italia”.

Amata Professoressa de L’Eredità su Rai 1

Archiviata la polemica a Miss Italia, Samira Lui ha cominciato a muovere i primi passi in quel mondo che aveva sempre sognato sbarcando a L’Eredità nel ruolo di Professoressa al fianco di Ginevra Pisani e poi di Andrea Cerelli. Così dal 2021 è entrata a far parte ufficialmente della “famiglia” televisiva capitanata da Flavio Insinna, accattivandosi anche le simpatie di un altro conduttore di punta di Mamma Rai.

Carlo Conti, infatti, l’ha scelta per il cast di Tale e Quale Show nel 2022, dove ha dato prova dei suoi talenti. Non soltanto la lampante bellezza, ad accompagnare Samira Lui è una voce stupenda che le ha consentito di imitare star del calibro di Jennifer Lopez e Grace Jones.

Samira Lui, da Grande Fratello a valletta della Ruota della Fortuna

Tale e Quale Show le ha portato parecchia fortuna, ma dopo questa esperienza è stata Mediaset a puntare gli occhi su di lei. O meglio, Alfonso Signorini che ha deciso di inserirla nel cast del nuovissimo Grande Fratello, nato con l’intenzione di unire sia i VIP che i NIP, per un parziale ritorno alle origini voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi.

Non ci ha messo molto per uscire dal reality – ha perso al televoto il 19 ottobre 2023 (con qualche polemica, ancora) – ma sembra che proprio l’AD di Mediaset sia rimasto affascinato dalla bella concorrente, al punto da indicarla come valletta della nuova attesissima edizione de La Ruota della Fortuna, che torna in onda dopo tanti anni di assenza con Gerry Scotti alla conduzione, al posto dello storico padrone di casa Mike Bongiorno.

Samira Lui e la storia d’amore con Luigi Punzo

Se gli ultimi gossip hanno raccontato di una simpatia forse troppo “intima” di Berlusconi per la modella (mai confermata), è pur vero che Samira Lui non ha mai nascosto di avere da cinque anni una relazione con Luigi Punzo. Ne ha parlato anche nel corso di un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, in cui ha confermato di essere felice al fianco del modello e luxury concierge che, tra l’altro, le ha anche fatto una sorpresa inaspettata presentandosi in studio.