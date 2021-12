L’eredità, la prof. Ginevra lascia il programma: la sostituzione inaspettata

Grandi novità all’interno del programma L’Eredità di Flavio Insinna: nelle ultime ore è arrivata la notizia dell’addio di Ginevra Pisani, la professoressa che accompagna il conduttore dal 2019. Flavio Insinna ha annunciato l’addio della co-conduttrice, la quale ha ringraziato e salutato tutti attraverso un lungo e commovente post su Instagram.

Il saluto di Ginevra su Instagram

“L’Eredità, la mia casa”, così ha inizio il lungo messaggio di Ginevra Pisani per salutare quella che è stata effettivamente la sua casa per due anni su Rai Uno.

“Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare”, spiega con un filo di malinconia ma con immensa gratitudine. “Grazie a Flavio Insinna per i tuoi consigli, gli insegnamenti… sei un maestro!Sappiate però che questo non è un addio, è un arrivederci”, ha concluso così il suo post in cui ha spiegato di aver preso parte a nuovi progetti importanti, con il grande supporto di tutta la famiglia de L’Eredità.

Ginevra Pisani, i nuovi progetti dopo L’Eredità

La decisione di lasciare L’Eredità non è arrivata dal nulla o per mancanza di sintonia lavorativa con il conduttore Flavio Insinna (con il quale ha co-condotto anche Il pranzo è servito, sempre su Rai Uno). Per la bellissima Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini&Donne, ci sono dei progetti molto ambiziosi, dopo i quali non è detto che non potrà fare il suo ritorno come professoressa!

Come lei stessa ha raccontato, la Pisani sarà impegnata da gennaio con la tournée per la rappresentazione teatrale de La concessione del telefono, opera di Camilleri. “Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile”, ha spiegato.

Il sostituto di Ginevra Pisani

La più grande novità per il programma condotto da Flavio Insinna è sicuramente il fatto che per la prima volta, e proprio come sostituto della prof. Ginevra Pisani, ci sarà un professore. La presentazione è stata fatta da Insinna stesso durante il programma, il quale ha introdotto il nuovo componente de L’Eredità, ironizzando: “Il primo professore… e che professore!”. Si tratta del bellissimo Andrea Cerelli, modello di 29 anni, che vanta un paio di occhi chiari che potrebbero far perdere la testa a molti spettatori.