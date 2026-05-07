Ascolti tv del 6 maggio, Michelle Hunziker e Bianca Balti: alta tensione. I David nessuno li guarda

Michelle Hunziker ha condotto su Canale 5 "Battiti Live Spring" e su Rai 1 sono andati in onda i David con Bianca Balti: i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Michelle Hunziker parla di Giulio Berruti ed Eros Ramazzotti

La serata televisiva di mercoledì 6 maggio è dominata da bellezza e bravura. Michelle Hunziker ha condotto con Alvin su Canale 5 TIM Battiti Live Spring, mentre Bianca Balti e Flavio Insinna hanno presentato i David di Donatello su Rai 1.

Da una parte abbiamo visto sul palco con Michelle Hunziker alternarsi Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit.

Dall’altra, con Bianca Balti Matthew Modine, Stefania Sandrelli, Annalisa, Raoul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Angela Finocchiaro e Nino Frassica. E Ornella Muti che ritirato un David speciale.

Su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Mare Fuori 6, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto?. Italia 1 ha trasmesso il film Canary Black e Rete 4 RealPolitik. La7 ha proposto Una giornata particolare, dedicata alle grandi battaglie.

Nell’access prime time si è consumata la sfida tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 6 maggio: vince Michelle Hunziker, i David flop

Su Rai 1 i David di Donatello incollano al piccolo schermo 1.271.000 spettatori pari al 12.2% di share mentre su Canale 5 Tim Battiti Live Spring conquista 2.046.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 623.000 spettatori pari al 4.2%.

Su Italia1 Canary Black ottiene 928.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.672.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 627.000 spettatori (5.4%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 678.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 397.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Ma… Diamoci del Tour! In Europa raduna 404.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 6 maggio: Gerry Scotti vola

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.861.000 spettatori (20.4%) e Affari Tuoi arriva a 4.321.000 spettatori (22.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.743.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.723.000 spettatori pari al 24.5%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 501.000 spettatori con il 2.6%.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 501.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.011.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.101.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.441.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.039.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 1.086.000 spettatori e il 5.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.700.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Foodish arriva a 337.000 spettatori e l’1.7%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 414.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.954.000 spettatori pari al 24.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.300.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.693.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro convince 2.608.000 spettatori (18.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (416.000 – 3.8%), F.B.I. conquista 446.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 594.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (294.000 – 2.6%), Studio Aperto Mag sigla 239.000 spettatori (1.8%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 526.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.101.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 997.000 spettatori (5.7%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 827.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 771.000 spettatori (5.1%), mentre La Promessa intrattiene 874.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 325.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 322.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (274.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 590.000 spettatori con il 3.4%.