Ascolti tv del 22 aprile, Ilary Blasi non può più fallire ma fatica contro Stefano De Martino

Su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto il Grande Fratello Vip e si è scontrata con Stefano De Martino e il best of di "Stasera tutto è possibile": i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Ilary Blasi è tornata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip, mercoledì 22 aprile, dopo che è stata costretta a cedere la serata del martedì alla partita di Coppa Italia. L’ex moglie di Totti non può più permettersi di fallire il podio degli ascolti tv, anche se la competizione è stata alta, ma non impossibile.

Infatti, abbiamo ritrovato in prima serata su Rai 2 Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, ma non si trattava di una nuova puntata. Non è facile comunque scontrarsi col nuovo direttore artistico di Sanremo, soprattutto dopo il record di ascolti di Affari Tuoi (senza però il rivale di sempre, Gerry Scotti).

Il resto della programmazione ha visto su Rai 1 il film Sister Act 2 – Svitata più che mai, mentre su Rai 3 è andato in onda il solito appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato del colpo di scena nell’inchiesta sullo chef Emiliano Milza.

Italia 1 ha trasmesso la partita di Coppa Italia, Atalanta-Lazio, e su Rete 4 abbiamo ritrovato Realpolitik. Su La7 abbiamo ritrovato Una giornata particolare.

Prima serata, ascolti tv del 22 aprile: vince il calcio. Ilary fatica ma supera De Martino

Su Rai 1 Sister Act 2 – Più svitata che mai incolla al piccolo schermo 1.880.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.864.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile intrattiene 1.429.000 spettatori pari al 9.7%. Su Italia1 Coppa Italia – Atalanta-Lazio incolla davanti al video 2.990.000 spettatori con il 16.5%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.487.000 spettatori (9.2%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 388.000 spettatori (3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.074.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 363.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Sento la Terra Girare raduna 388.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 22 aprile: De Martino supera Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.185.000 spettatori (21.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.798.000 spettatori (22.8%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.827.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.652.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:51 alle 21:55.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 539.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 681.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.059.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.393.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.116.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 740.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.929.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 483.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 463.000 spettatori con il 2.2%. Su RealTime Casa a Prima Vista è seguito da 540.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 22 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.068.000 spettatori pari al 26%, mentre L’Eredità coinvolge 4.538.000 spettatori pari al 28.9%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.626.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro convince 2.616.000 spettatori (18.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (363.000 – 3.5%), F.B.I. conquista 513.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 653.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (288.000 – 2.6%), Studio Aperto Mag sigla 290.000 spettatori (2.3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 497.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.096.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 1.068.000 spettatori (6%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 805.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 823.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 976.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 206.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 385.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (283.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 769.000 spettatori con il 4.3%.