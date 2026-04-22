Ascolti tv del 21 aprile, Il Commissario Montalbano sfida la Fagnani. E salta Gerry Scotti

"Il Commissario Montalbano" su Rai 1 sfida "Belve". E su Canale 5 saltano il Grande Fratello Vip e Gerry Scotti con "La Ruota della Fortuna": gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Luca Zingaretti ne "Il Commissario Montalbano"

Mercoledì 21 aprile Francesca Fagnani è tornata a graffiare con Belve su Rai 2. Le interviste proposte sono come sempre ricche di colpi di scena e commentate lungamente prima ancora che siano andate in onda. Ospiti delle puntata sono stati Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini, Shiva.

Malgrado gli interventi piccanti, Francesca Fagnani non è ancora riuscita a conquistare il vertice degli ascolti tv. E tutto per colpa del Commissario Montalbano che Rai 1 continua a mandare in replica, con evidente successo.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca, su Italia 1 sono andate in onda Le Iene presentano – Il verdetto. Mentre Canale 5 ha trasmesso la partita di Coppa Italia, Inter-Como.

Proprio per la partita il palinsesto di Canale 5 è stato stravolto. Infatti, sono saltati il Grande Fratello Vip e La Ruota della Fortuna. Così, nell’access prime time ne ha beneficiato Stefano De Martino che ha condotto in serenità su Rai 1 Affari Tuoi senza temere la concorrenza di Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 21 aprile: vince la Coppa Italia, tiene Montalbano

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 Coppa Italia – Inter-Como conquista 4.851.000 spettatori con uno share del 24%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.761.000 spettatori pari all’11.4%. Su Italia1 Le Iene presentano: Il Verdetto incolla davanti al video 913.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 FarWest segna 457.000 spettatori (3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 456.000 spettatori (3.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.573.000 spettatori e il 9.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 320.000 spettatori (2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 536.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 21 aprile: De Martino al 25,9% senza Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.223.000 spettatori (21.7%) e Affari Tuoi arriva a 5.590.000 spettatori (25.9%) dalle 20:49 alle 21:43.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 4.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.183.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.049.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.298.000 spettatori (6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.327.000 spettatori e il 6.6% nella prima parte e 1.074.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.087.000 spettatori (9.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 412.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 525.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 21 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.987.000 spettatori pari al 25.1%, mentre L’Eredità coinvolge 4.412.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.822.000 spettatori (17.4%), mentre Avanti un Altro convince 2.469.000 spettatori (17.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (313.000 – 3%), F.B.I. conquista 434.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 629.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (386.000 – 3.5%), Studio Aperto Mag sigla 349.000 spettatori (2.7%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 511.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.056.000 spettatori (12.9%). A seguire Blob segna 947.000 spettatori (5.3%) e Kong – Con la Testa tra le Nuovole sigla 812.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 926.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 1.089.000 spettatori (6%). Su La7 Ignoto X raduna 185.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 334.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (270.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 682.000 spettatori con il 3.8%.