Ascolti tv del 28 aprile, il Grande Fratello fa flop: Ilary Blasi battuta da Montalbano

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

La prima serata televisiva del mercoledì ha visto di nuovo lo scontro tra Il Commissario Montalbano in replica su Rai 1 e Ilary Blasi con il Grande Fratello su Canale 5.

Ilary Blasi non è ancora riuscita a conquistare il vertice degli ascolti tv, nemmeno quando Rai 1 passa le repliche. Ma Montalbano non è una fiction come le altre e Luca Zingaretti sa come conquistare i telespettatori.

Su Rai 2 Francesca Fagnani è tornata con Belve e tra gli ospiti di puntata c’è stato Sal Da Vinci che ormai è l’uomo più invitato del piccolo schermo. Rai 3 ha mandato in onda Farwest, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Su Italia 1 abbiamo ritrovato Le Iene presentano – Inside. La7 invece ha trasmesso DiMartedì.

Nell’access prime time, dopo l’ennesimo trionfo di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5, Stefano De Martino ha tentato nuovamente la scalata dello share con Affari Tuoi.

Prima serata, ascolti tv del 28 aprile: vince Montalbano in replica

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 3.007.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 21:45 alle 23:29. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.829.000 spettatori con uno share del 15.5% dalle 21:57 alle 1:19.

Su Rai2 Belve intrattiene 1.502.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa 977.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3 FarWest segna 627.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 398.000 spettatori (3.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.533.000 spettatori e il 9.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent diverte 292.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chernobyl – Nuove Verità raduna 223.000 spettatori con l’1.3%.

Access Prime Time, dati del 28 aprile: De Martino supera Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.007.000 spettatori (21%) e Affari Tuoi arriva a 4.848.000 spettatori (23.4%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.706.000 – 19%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.603.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:48 alle 21:50.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 505.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.096.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 915.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.328.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 929.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 715.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.987.000 spettatori (9.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 393.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 430.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori 2.858.000 spettatori pari al 25.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.273.000 spettatori pari al 28.7%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.512.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro convince 2.450.000 spettatori (18.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (349.000 – 3.6%), F.B.I. conquista 394.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 532.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (421.000 – 3.9%), Studio Aperto Mag sigla 356.000 spettatori (2.9%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 530.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.967.000 spettatori (12.8%).

A seguire Blob segna 902.000 spettatori (5.3%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 757.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 806.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa appassiona 932.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 229.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 346.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (267.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 737.000 spettatori con il 4.2%.