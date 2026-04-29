Elena Santarelli, il commento dopo Belve con il “comitato” di amiche: Marcuzzi incontenibile

IPA Elena Santarelli

Guardarsi in tv non è mai cosa semplice, anche se si è nel tritacarne televisivo da molti anni: un conto è farla, la tv, un conto è guardarsi dall’esterno. Farlo con le amiche aiuta sicuramente ed è forse per questo che Elena Santarelli, tra gli ospiti di Francesca Fagnani nella puntata del 28 aprile di Belve, ha deciso di fare un pigiama party esclusivo. Un modo decisamente originale e tutto al femminile per l’ex modella e conduttrice, che scaccia via la tensione e l’ansia tra una risata e un commento a caldo di un “comitato” d’eccezione.

Elena Santarelli e il “comitato” di amiche

Belve è uno dei programmi che mette più soggezione in chi vi partecipa, forse quello che lo fa di più. Il motivo? Le domande spesso scomode e molto personali di Francesca Fagnani che, con i suoi ospiti, va a fondo in questioni anche molto riservate. Chi ci va accetta, ovviamente, di partecipare a questo scambio di ruoli, ma non sempre è semplice e lo è ancora di meno guardare la puntata da casa in contemporanea con il resto del pubblico televisivo.

Elena Santarelli ha scelto di farlo in un modo tutto suo, invitando un gruppo di amiche per una cena informale che smorza la tensione e si trasforma presto in un vero e proprio pigiama party. Da Alessia Marcuzzi a Caterina Balivo, il clima è festoso e divertito, come si vede nelle storie Instagram della diretta interessata: tante chiacchiere, vino a volontà e l’atmosfera da gossip sfrenato.

Prima vediamo la conduttrice de La Volta Buona parlottare davanti alla tv insieme alla stylist Claudia Scutti mentre scorrono le immagini di Sal Da Vinci, anche lui ospite della puntata del 28 aprile. Santarelli le “intercetta” con un video e chiede con tono malizioso: “Avete detto qualcosa di cattivo?”. Ma Balivo non si scompone: “Stiamo facendo dei commenti”, risponde.

Il vero protagonista della serata è però il cagnolino della showgirl, che catalizza l’attenzione anche per merito di una incontenibile Alessia Marcuzzi che lo tratta al pari delle altre ragazze presenti. E non potrebbe che essere così, visto che durante la cena ha il suo posto a tavola come tutte. La padrona ci fa un brindisi nell’attesa e Marcuzzi prima gli chiede “Sei pronto anche tu?” e poi, quando la “festa” si trasferisce in salotto lo “intervista”: “Com’è andata?”. Lui, per tutta risposta, replica con abbai sempre più convinti e partecipati, tra le risate del gruppo. Per lui, prova superata.

E il “comitato” è d’accordo. Santarelli chiede, con un pizzico di preoccupazione nella voce, “com’è andata fino a ora?” e le voci delle amiche si confondono, tra un urlo e l’altro: “Perfetta!”, “Brava Ele!”, “Ci hai fatto ridere” e così via. Il verdetto sembra unanime.

Le stoccate di Elena Santarelli a Belve

Se il backstage social è stato leggero e divertente, l’intervista a Belve ha mostrato invece il lato più diretto e tagliente di Elena Santarelli. Davanti a Francesca Fagnani, la showgirl non ha evitato temi scomodi, alternando ironia e prese di posizione molto nette. Come quelle sul caso Chiara Ferragni: “Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo”. Poi il tema della responsabilità mediatica: “Hai 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca”.

Spazio anche alla vita privata, con toni più leggeri e piccanti. “Mio marito è un dieci e lode. Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. E ancora, con ironia: “Da lui ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante”. Infine, il retroscena su un noto personaggio televisivo (di cui non dice il nome). “Secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena”, una frase che lascia intravedere dinamiche poco limpide nel dietro le quinte della tv.