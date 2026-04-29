Antonio Zequila furioso dopo le parole di Elena Santarelli a Belve: “Sono uno snob inglese”

IPA Elena Santarelli e Antonio Zequila

L’ultima puntata di Belve sembra aver lasciato uno strascico tutt’altro che leggero. Tra i protagonisti dell’appuntamento di martedì 28 aprile c’è stata Elena Santarelli, che oltre ad aver regalato al pubblico un’intervista molto intensa (tra le migliori di Belve) è tornata a parlare anche di una vecchia conoscenza televisiva: Antonio Zequila. Nel corso della puntata è stata rievocata la loro esperienza comune all’Isola dei Famosi del 2005 e quel famoso soprannome che lei stessa coniò all’epoca, “er mutanda”. L’allusione, però, non è mai stata digerita da Zequila, e ha riacceso quel fuoco mai del tutto spento, tanto da averlo condotto a chiedere ufficialmente alla giornalista Francesca Fagnani il diritto di replica (poi accantonato). Ma procediamo per punti.

Lo sfogo di Antonio Zequila dopo l’intervista di Elena Santarelli a Belve

Tutto è partito dal racconto di Elena Santarelli durante la puntata di Belve. Sollecitata dalla padrona di casa, Francesca Fagnani – che le ha ricordato come Zequila si lamenti spesso di quel soprannome, sostenendo gli abbia “rovinato la vita” – non si è certo tirata indietro. La sua replica è stata la seguente: “Stavamo all’Isola dei Famosi, lo dovevo chiamare cachemire?”. Poi l’affondo, con riferimento al costume bianco indossato dall’attore in Honduras: “Si sentiva tanto grande con questa mutanda bianca. Quel tipo di costume o sei un figo o non lo metti. Poi addirittura bianca: devi essere importante per portarla di quel colore”.

Le sue parole, però, non sono sfuggite a Zequila, che ha affidato la sua reazione a un post su Instagram, in cui ha esplicitamente chiesto che gli venisse concesso lo spazio per rispondere. “Prima nell’intervista di Pappalardo sono stato citato e offeso, ieri sera nell’intervista di Elena Santarelli sono stato offeso di nuovo, mi aspetto il diritto di replica dalla giornalista Fagnani“, ha scritto, salvo poi cancellare il messaggio nel giro di poco tempo e precisare in un’intervista di non volerla più e di voler andare avanti.

“Quel soprannome non mi appartiene, io sono uno snob inglese. (…) In questo caso, però, scelgo di non replicare a nulla. Non voglio più alcuna replica, penso che Belve sia finito come programma per ciò che riguarda questa stagione. Preferisco concentrarmi sul mio lavoro”.

Il precedente con Adriano Pappalardo

A scatenare la prima ondata di malumore era stato un passaggio in cui Pappalardo, sempre ospite a Belve e puntualmente sollecitato da Francesca Fagnani, aveva ripercorso la celebre lite avuta proprio con Zequila. Da vera belva, Pappalardo non aveva fatto sconti: “Io stavo per i fatti miei, Zequila non so neanche chi era, lui mi attaccò, io dal mio canto non ho fatto niente. Lui avanzava con la voce sempre più forte”. Anche in quel caso, sarebbe stato citato e – a suo dire – offeso, senza alcuna senza alcuna possibilità di rispondere.

A questo punto la palla, idealmente, passa a Francesca Fagnani. Difficile dire se la giornalista deciderà di invitare Zequila per dedicargli un’intervista a Belve. Quel che è certo è che, citato in due interviste consecutive, il diretto interessato ha ormai accumulato abbastanza materiale da diventare tra le belve più arrabbiate del programma. Ricordiamo che il ciclo “standard” di Belve si è concluso: da martedì prossimo, la Belva Suprema Fagnani torna in onda con la versione Crime. Quindi, Zequila dovrebbe attendere per una eventuale controreplica.