Elena Santarelli risponde all’attacco di Zequila dopo Belve: “Soltanto parole”

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IPA Elena Santarelli replica all'attacco di Antonio Zequila dopo Belve

L’ultima puntata di Belve ha lasciato il segno, e non poco. Un appuntamento finale ricco di confessioni taglienti e momenti diventati immediatamente virali dove a catalizzare l’attenzione è stata soprattutto Elena Santarelli. Con il suo mix di ironia e schiettezza, ha riaperto una vecchia parentesi televisiva che coinvolge anche Antonio Zequila.

Sì, perché il soprannome “Er Mutanda” è tornato a circolare: un appellativo che l’attore si è visto affibbiare all’Isola dei Famosi e che non è stato accolto con entusiasmo. Dopo la puntata, il diretto interessato ha reagito con una certa veemenza, dimostrando che quella etichetta, a distanza di anni, continua a pesare. E proprio da qui si è riacceso il botta e risposta, con una nuova replica social da parte della Santarelli.

Elena Santarelli replica a Zequila dopo l’intervista a “Belve”

Anche in questa stagione, Francesca Fagnani ha confermato la sua cifra stilistica: interviste dirette, mai scontate, costruite su un equilibrio perfetto tra provocazione e ascolto. E quella a Elena Santarelli non ha fatto eccezione.

Durante la chiacchierata, è riemerso il ricordo dell’esperienza condivisa a L’Isola dei Famosi, dove tra i concorrenti c’era anche Zequila. Proprio in quel contesto, e dalla mente della modella, era nato il famoso soprannome, poi diventato negli anni una sorta di marchio difficile da scrollarsi di dosso.

Un dettaglio che Fagnani non poteva ignorare e che, una volta riportato in superficie, ha inevitabilmente riacceso una dinamica che sembrava archiviata. Zequila, infatti, ha preso molto male il ritorno di quella storia, reagendo con evidente fastidio.

Dopo la messa in onda, Santarelli ha deciso di dire (di nuovo) la sua: niente dichiarazioni ufficiali, bensì una risposta affidata ai social. Nelle sue storie Instagram ha condiviso alcuni spezzoni del reality andando in onda nel 2005 tratti da Striscia la Notizia, in cui Zequila discuteva animatamente con Lory Del Santo rispetto alla sua virilità.

Clip che la Santarelli ha commentato con altra ironia tagliente: si è ripresa in macchina, occhi al cielo e un’espressione che dice più di mille parole, mentre in sottofondo parte Parole parole di Mina. Una frecciatina? Difficile non leggerla così.

L’attacco di Zequila a Elena Santarelli

La replica social di Santarelli arriva, in realtà, dopo un primo affondo da parte di Zequila. Subito dopo la puntata di Belve, l’attore era intervenuto con un commento, poi cancellato, in cui chiedeva il diritto di replica direttamente a Fagnani.

Non è finita lì. In un’intervista successiva, Zequila ha rincarato la dose con parole decisamente nette: “Non me ne frega nulla, non la conosco e ne ignoro l’esistenza”.

E sul soprannome che continua a inseguirlo da anni, è stato ancora più diretto: “Quel soprannome non mi appartiene, io sono uno snob inglese. La mutanda mi fa schifo, così come chi la preferisce e chi la mette in circolazione. È un termine che ho già rinnegato in passato e lo ribadisco. Mi chiamo Antonio Zequila all’anagrafe e basta. ‘Er Mutanda’ non so chi sia”.

In fondo, non è nemmeno la prima volta che Antonio Zequila finisce al centro delle conversazioni di Belve. Già in passato, infatti, Adriano Pappalardo, ripercorrendo una loro storica lite televisiva, diventata negli anni uno dei meme più iconici, aveva tirato in ballo l’attore, facendogli storcere non poco il naso e sottolineando come, anche in quel caso, non avesse avuto modo di replicare.

Chissà allora se, nella prossima stagione, Francesca Fagnani deciderà di far accomodare proprio lui su quello sgabello accettando le sue richieste di replica.