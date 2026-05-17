Elena Santarelli replica agli insulti dopo Belve: “Non invidio Chiara Ferragni”

Elena Santarelli non ci sta e risponde con decisione a chi la accusa dopo le sue parole su Chiara Ferragni.

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IPA Elena Santarelli

L’intervista di Elena Santarelli a Belve ha sollevato non poche critiche nei confronti della showgirl che sui social è tornata a difendersi dagli attacchi. In particolare da chi l’ha accusata più volte di essere invidiosa del successo di Chiara Ferragni: un’accusa che Elena ha respinto con forza al mittente, spiegando le sue ragioni.

Le critiche di Elena Santarelli a Chiara Ferragni

Nel corso dell’intervista rilasciata a Belve, Elena Santarelli ha espresso con grande chiarezza la sua opinione riguardo il Pandoro Gate e lo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni. La showgirl in particolare non ha gradito la poca chiarezza dell’influencer e del suo staff nel gestire un progetto di beneficenza.

Elena infatti da tempo è impegnata per sostenere e aiutare associazioni legate alla ricerca. Un impegno che si è fatto ancora più importante dopo la malattia del figlio Giacomo che ha combattuto e sconfitto un tumore. Un’esperienza che ha cambiato per sempre la Santarelli e la sua famiglia.

Proprio per questo di fronte a Francesca Fagnani, la showgirl non si era tirata indietro. “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno – aveva detto .. C’è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono in****ta nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower dovresti smuovere la ricerca”.

Poi aveva aggiunto: “Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso…”, in riferimento all’intervista rilasciata da Fedez a Belve poco dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e prima che Fabrizio Corona portasse a galla la storia segreta con Angelica Montini.

Elena Santarelli risponde: “Non invidio la Ferragni”

Dopo l’intervista l’opinione del pubblico si è divisa in due. In tanti hanno appoggiato la visione di Elena Santarelli, altri hanno criticato aspramente la showgirl. Con la decisione e la schiettezza che la contraddistinguono, Elena ha voluto replicare in queste ore a chi continua ad accusarla di essere invidiosa.

In particolare un utente ha commentato un suo post sui social, affermando che le sue parole sarebbero frutto di “invidia per Chiara Ferragni”. Elena ha risposto con grande sincerità e un pizzico di ironia, ricordando i momenti difficili vissuti in passato a causa della malattia del figlio Giacomo. “Sì, sono proprio invidiosa della signora Ferragni – ha scritto -. Le invidio il fatto di non aver mai lasciato suo figlio sul letto di una sala operatoria per più di 13 ore. Le invidio anche il fatto di non aver mai visto soffrire suo figlio per la radioterapia”. La Santarelli ha poi concluso in modo netto: “Io non ho paura di nessuno”.