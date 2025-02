Fonte: Ufficio Stampa Tapiro ad Angelica Montini

Non si smette di parlare dei Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni sono infatti ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. Da un lato si richiede il rispetto per la privacy e dall’altro l’ex coppi si ritrova costantemente invischiata in nuovi casi di gossip. Si sono ormai separati ma sul loro passato insieme sembra esserci tanto da dire. Ne è certo Fabrizio Corona, che ha lanciato il suo nuovo progetto: Falsissimo. In questo clima, poteva mancare il Tapiro d’Oro consegnato da Valerio Staffelli?

Tapiro ad Angelica Montini

Valerio Staffelli di Tapiri ne ha consegnati tantissimi e svariati a Fedez e Chiara Ferragni. Non poteva esimersi dal fare una visita a sorpresa anche ad Angelica Montini. Fabrizio Corona l’ha indicata come l’amante del rapper. Una donna tanto importante da aver spinto Fedez a un passo dal lasciare l’influencer sull’altare, sostiene l’ex re dei paparazzi.

In merito si è espresso il diretto interessato, che ha preso le distanze da Corona. Ha definito un errore l’avergli confidato alcune cose ma nega alcune ricostruzioni. La consegna è stata movimentata, come la descrive il sito di Striscia La Notizia ed è avvenuta a Milano.

Fonte: Ufficio Stampa

La donna è stata intercettata all’esterno di un bar, dov’era in compagnia di un’altra persona. Non appena si rende conto d’avere dinanzi a sé Staffelli e la sua troupe, volta le spalle e si allontana, incredula. Per il momento è disponibile soltanto una breve anteprima, che si conclude con la Montini che trova riparo all’interno del locale. Questo però non ferma l’inviato.

Chi è Angelica Montini

Il nome di Angelica Montini ormai imperversa online. I riflettori sono stati accesi su di lei e ormai ne è travolta. Sappiamo che è nata a Milano in una famiglia benestante. Nel capoluogo lombardo ha frequentato la scuola americana, per poi iscriversi all’Istituto Marangoni, ben nota scuola di moda. Si è diplomata in Fashion styling e Fashion design, per poi seguire le orme del padre.

Ha portato a termine svariate stage, di cui uno a Londra, ed è divenuta imprenditrice. Il genitore è impegnato nel campo immobiliare, mentre lei, ovviamente, ha creato un’azienda di moda e design, la Angelica Montini Studios. Una realtà che si occupa di produzione e vendita di abbigliamento, gioielleria, accessori e profumi.

Svariati i contratti prestigiosi, da Damiano David dei Maneskin a Emma Marrone, da Irama a Fiammetta Cicogna e altri Vip. Non un personaggio sconosciuto, dunque. Il pubblico di massa, però, ignorava chi fosse. Oggi la situazione è diversa, perché Corona l’ha indicata come l’altra donna dei Ferragnez. Fedez ha ammesso d’aver tradito Chiara ma soltanto dopo che la crisi tra loro aveva ormai fagocitato il matrimonio. Non la ricostruzione di Falsissimo, però, in attesa di conoscere quella di Montini.