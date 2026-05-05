Bresh di nuovo innamorato: l’uscita con Angelica Montini, ex di Fedez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bresh

Bresh ha un nuovo amore? Secondo le ultime indiscrezioni il cantante, dopo l’addio a Elisa Maino, avrebbe ritrovato il sorriso accanto ad Angelica Montini, ex di Fedez, finita al centro dello scandalo per via della fine del matrimonio del rapper con Chiara Ferragni.

Bresh insieme ad Angelica Montini, ex di Fedez

A lanciare lo scoop Deianira Marzano, esperta di gossip che ha condiviso su Instagram alcune segnalazioni. Bresh e Angelica Montini infatti sarebbero stati avvistati insieme più volte. Il cantante, da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, nel gennaio del 2026 aveva chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Elisa Maino, iniziata nel 2023.

La content creator – fra i protagonisti di Pechino Express con Mattia Stanga – e l’artista si erano detti addio, sembra, a causa di continue incomprensioni. Oggi nel cuore di Bresh ci sarebbe Angelica Montini. La coppia avrebbe infatti vissuto un romantico week end in Liguria e sarebbe più innamorata che mai.

Per ora si tratta solamente di illazioni, ma non è la prima volta che il nome di Angelica viene accostato a quello di un cantante famoso. Solo poco tempo fa era stata avvistata in compagnia di Tedua e anche in quel caso si era parlato di un possibile flirt.

Chi è Angelica Montini

Nel gennaio 2025 non si parlava che di lei: Angelica Montini, l’altra donna di Fedez. A scoperchiare il vaso di Pandora era stato Fabrizio Corona che nel suo canale YouTube Falsissimo aveva raccontato i tradimenti del rapper ai danni di Chiara Ferragni, ma soprattutto l’amore per un’altra persona.

Lei era proprio Angelica Montini, accanto a Fedez, in segreto, per diversi anni. Un amore che aveva messo a rischio – secondo quanto svelato da Corona – anche le nozze fra il cantante e l’influencer, con Fedez chiuso in bagno e pronto a scappare per correre da Angelica.

“Qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata, ben consapevole di parlare con me al telefono, e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 – aveva spiegato la stessa Ferragni – e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente”.

“Sono una delle poche che gli ha voluto bene veramente”, diceva lei in un audio che Corona aveva ricondotto ad Angelica e in cui parlava del suo rapporto con Fedez.

Da allora è trascorso molto tempo e Angelica, che non ha mai voluto rilasciare interviste, è sempre rimasta nell’ombra. Lo scandalo si è sgonfiato e lei è tornata alla sua vita di sempre.

Stilista e appassionata di moda, Angelica Montini è la figlia di un noto imprenditore milanese con interessi nel settore immobiliare e calcistico. Ha fondato e gestisce un suo brand e nel tempo è riuscita a creare collaborazioni importanti con numerosi vip. A sfoggiare le sue creazioni sono stati Emma Marrone e Irama, ma anche Fiammetta Cicogna e Damiano David, stregato dalle magliette stile tattoo create dalla designer nel corso di un tour con i Maneskin.