Anima Gemella: una sola non basta, ne esistono 3 per ogni segno

La maggior parte dei film e dei romanzi d’amore che abbiamo visto e/o letto durante la nostra vita ci hanno portato a credere che per ogni persona esiste una sola anima gemella. Se il destino è così clemente da farcela incontrare, quindi, tanto meglio per noi, in caso contrario rimaniamo lì ad aspettare, in attesa che il grande amore della nostra vita si palesi.

Molte donne, proprio per questo motivo, sono convinte di aver perso per sempre la possibilità di essere veramente felici in amore: perché l’anima gemella esiste, ma l’hanno già incontrata, lasciata andare e, pertanto, persa per sempre.

Ma al mondo siamo 7 miliardi di persone, possibile che non esista nessuno in grado di farci ritrovare il sorriso? Se non credete ai numeri, allora, credete all’astrologia: dopo tutto per ogni segno zodiacale esistono una moltitudine di segni con i quali la compatibilità è alta. Perché, in fondo, l’anima gemella è proprio quella persona con cui ci sentiamo in sintonia su molte cose, quella che ci fa stare bene e che riusciamo a capire anche solo attraverso uno scambio di sguardi.

Ariete

Segno di fuoco e di passione, sono tre i segni zodiacali con cui un Ariete può vivere il grande amore. Il legame più forte è sicuramente quello con il segno dei Gemelli. Ariete e Gemelli rappresentano infatti una delle coppie più forti dello zodiaco: condividono l’amore per l’avventura, la voglia di essere felici e di provare sempre emozioni forti e nuove insieme.

Se non va bene con un Gemelli, comunque, c’è sempre il segno del Leone. Ariete e Leone riescono a legare tantissimo, sono leali e si completano a vicenda.

Attenzione però a non sottovalutare il Sagittario per un Ariete. Sono entrambi dei segni idealisti, che amano mettersi in gioco e raggiungere gli obiettivi prefissi. Non c’è cosa che insieme non possono fare.

Toro

Il partner perfetto per un Toro è un’altro Toro. Si tratta di una coppia formata da due persone che riescono a capire in anticipo quello di cui il partner ha bisogno. Se due del segno del Toro si incontrano l’amore non può che avere la meglio.

Per la logica invece degli “opposti che si attraggono“, anche il Capricorno può essere il partner ideale per un Toro. Entrambi si spingeranno al di là delle proprie zone di confort, si scopriranno e, alla fine, si ameranno incondizionatamente.

Romanticismo a più non posso, invece, per un Toro che incontra una persona del segno della Vergine. Se il Toro riesce a convincere la Vergine ad aprirsi e ad avere fiducia nell’amore, la loro relazione durerà una vita.

Gemelli

L’unione Ariete-Gemelli (lo abbiamo già detto) rappresenta l’unione perfetta. Questi due segni insieme sono i più forti dello zodiaco, si daranno all’avventura e viaggeranno insieme per il mondo. I Gemelli spingeranno l’Ariete a provare nuove cose, e l’Ariete sarà la casa in cui i Gemelli torneranno sempre per stare bene e sentirsi felici.

Per un legame intellettuale, con cui condividere gli stessi ideali, quelle del segno dei Gemelli finiranno per prediligere anche i Bilancia. Potrebbero non essere sempre d’accordo sulle piccole questioni quotidiane, ma hanno la stessa visione del mondo nel lungo periodo.

Per una relazione stravagante e giocosa, invece, il partner ideale per chi è dei Gemelli è sicuramente rappresentato dal segno del Leone. Il Leone può aiutare a dirigere l’energia dei Gemelli in una direzione produttiva, mentre i Gemelli sono in grado di temprare l’ego del Leone.

Cancro

Quando una del Cancro incontra un Toro ci sono buone possibilità che la loro unione dia origine ad una famiglia. Si tratta di due segni che godono del tempo trascorso insieme, che amano la dolcezza e la tranquillità. Entrambi danno e ricevono facilmente amore, quindi nessuno si sente mai trascurato in questa unione.

Romanticismo a go go anche per Cancro e Pesci. Fin dal primo incontro può scoppiare l’amore tra questi due segni, che insieme fanno scintille.

Mix perfetto di passione e intimità, in fine, pure tra Cancro e Scorpione. Il legame che li unisce è profondo, emotivo, leale ma – cosa più importante – all’insegna dell’amore.

Leone

Il Leone può ricevere molto da una relazione con un Ariete, e insieme possono raggiungere qualsiasi obiettivo. Quelli dell’Ariete sono lucidi e orientati al risultato, il che è una cosa che piace molto al Leone (che a volte tende un po’ ad essere ossessionato da se stesso ed ha bisogno di una guida che riesca a farlo andare oltre).

L’unione tra coraggio e creatività, invece, è rappresentata dalla coppia Leone-Gemelli. Un Gemelli è sempre pronto ad incoraggiare la partner – che ama i complimenti – mentre il Leone ha abbastanza fiducia ed energia per sostenere le idee folli di un Gemelli.

Un legame forte è anche quello che si forma tra Leone e Sagittario, due personalità forti che possono fondersi magnificamente se sono disposti a rischiare.

Vergine

La Vergine è sempre un po’ nervosa e incerta sull’amore. Il Toro può essere quindi colui che alla fine dimostra alla Vergine che il vero amore esiste. La tenerezza del Toro potrebbe semplicemente convincere la Vergine a rivelare il lato più morbido e nascosto sotto tutta quell’armatura emotiva che si è costruita.

Una relazione destinata ad andare lontano è anche quella tra Vergine e Scorpione. Tuttavia, questi due segni devono stare attenti ad avere una comunicazione aperta e onesta, o rischieranno di ritirarsi in se stessi e perdere il loro potente legame.

Un segno in grado di sostenere la Vergine in tutto e per tutto è in fine quello del Cancro. La Vergine, a sua volta, può offrire la saggezza e la razionalità che serve al Cancro per superare le situazioni difficili: il Cancro è il cuore e la Vergine è la testa.

Bilancia

Bilancia e Leone sono due segni profondamente dignitosi e orgogliosi, soprattutto nel modo in cui si presentano al mondo. Insieme sono la coppia più elegante nella stanza e possono unirsi per diventare leader potenti all’interno della loro cerchia sociale.

Una storia d’amore esplosiva, invece, può nascere tutte le volte che una Bilancia si lega ad un Acquario. Insieme creano tensione e il loro legame è potente e mai banale o scontato.

Un’intensa connessione emotiva, inoltre, esiste anche tra Bilancia e Sagittario. Sono entrambi leader, tra cui a volte possono nascere conflitti, ma se si uniscono non c’è niente che insieme li possa spaventare.

Scorpione

Scorpione e Cancro hanno un legame tenero e intimo. Tuttavia, lo Scorpione deve sempre essere consapevole del lato più debole del Cancro per evitare di essere ferito.

Il segno dello Scorpione, invece, può giocare a carte scoperte con il segno dei Pesci. Entrambi sono profondamente intuitivi e non hanno bisogno di parlare per capirsi. Finché sono aperti su come si sentono, non c’è motivo per cui questi due non possano avere una storia lunga e felice insieme.

Una storia d’amore potente, affidabile ed equilibrata invece spetta allo Scorpione che si lega ad un Capricorno. La loro capacità di vedere al di là delle barriere che alzano li rende perfetti insieme.

Sagittario

La scintilla è inevitabile che scoppi quando un Sagittario incontra un Ariete. Hanno bisogno dei loro spazi ma, alla fine, tornano sempre insieme, e le distanze che si concedono non fanno altro che alimentare il loro amore.

Un legame coinvolgente e tenero esiste anche tra Sagittario e Bilancia, anche se la Bilancia deve imparare ad essere meno appiccicosa e il Sagittario deve provare ad essere emotivamente più stabile.

Coppia inarrestabile, in fine, quella formata tra Sagittario e Leone. Quando questi due segni lavorano insieme ad un obiettivo condiviso nulla li ostacola. Entrambi hanno molta energia e supportano sempre le emozioni e gli obiettivi dell’altro nella vita.

Capricorno

Toro e Capricorno non hanno nulla da nascondere l’uno all’altro. Si sentono al sicuro ed hanno una relazione onesta e aperta, oltre che abbastanza solida.

I Capricorno attratti dagli opposti, invece, possono perdere la testa per i Pesci. Rigidità e voglia di mettersi in gioco si incontreranno e daranno vita ad un legame perfetto. Finché la penseranno uguale questi due segni sono destinati ad andare lontano.

Curiosità e fedeltà contraddistingue in fine il legame tra Capricorno e Scorpione. Non ci sono inganni o momenti di noia che mineranno la relazione.

Acquario

Acquario e Ariete sono una combinazione insolita, ma l’energia che sprigionano quando sono insieme è unica. L’Ariete troverà rinfrescante l’eccentricità dell’Acquario e l’Acquario godrà della fede testarda che l’Ariete ha in tutto ciò che fa.

Quando invece un Acquario inizia a frequentare un Bilancia è molto probabile che finirà col fidanzarcisi il mese dopo. Il loro amore brucia veloce però, per questo devono stare attenti a nutrire la fiamma per evitare che questa si spenga. Se riescono a mantenere la loro relazione viva, possono passare una vita eccitante insieme.

Se Acquario e Gemelli si uniscono, invece, questi due segni finiranno col combattere insieme per qualsiasi causa (che molto probabilmente vinceranno). Dovranno però assicurarsi di prendersi sempre cura della loro relazione, anche nel caos.

Pesci

Toro e Pesci si capiscono a un livello emotivo profondo. Entrambi i segni provano sentimenti intensi e il loro partner sarà sempre più che felice di aiutarli a sperimentare nuove emozioni.

Pesci e Capricorno sono invece due segni che si completano a vicenda. Il primo ha il potere di smorzare la natura logica del secondo, mentre quest’ultimo – nel frattempo – è in grado di dare stabilità alla coppia.

Il partner perfetto per Pesci è anche il segno del Cancro. Questi due segni hanno una relazione incredibilmente amorevole ed emotiva, che alimenta il loro comune desiderio di affetto. Devono tuttavia fare attenzione a non diventare compiacenti o potrebbero perdere la scintilla.