In cerca della perfetta vacanza outdoor? Ecco quale destinazione suggerisce il vostro oroscopo

Con l’arrivo della bella stagione, ammettiamolo, è difficile non pensare alle vacanze. E come ogni anno, puntualmente, ci ritroviamo a porci sempre gli stessi interrogativi prima di scegliere la destinazione: mare o montagna? Città o natura? O ancora, avventura in solitaria o viaggio in compagnia? Per orientarsi tra le tante opzioni possibili, oltre a seguire il vostro gusto personale, potete fare affidamento anche all’oroscopo.

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche precise che lo distinguono dagli altri e che influenzano il suo comportamento e le sue scelte quotidiane. Sì, anche quelle riguardanti le vacanze. Analizzando proprio queste caratteristiche, Hu openair, il brand del gruppo Human Company con dieci strutture all’aria aperta in Italia e in Europa, consiglia quale tipologia di destinazione outdoor sia più affine a seconda del vostro elemento dello zodiaco – Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni d’Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci e il legame con il mare

L’appartenenza all’elemento liquido dei segni d’Acqua li spinge anche inconsciamente a cercare un legame con il mare. Empatici e creativi, i nati sotto questo elemento si contraddistinguono per la fantasia con cui osservano il mondo e per la ricerca costante di nuove fonti di ispirazione da cui lasciarsi travolgere. Inoltre, proprio come la marea, il loro umore può cambiare facilmente.

Mare e quiete sono dunque gli ingredienti chiave per la loro idea di vacanza ideale: non c’è niente di meglio per questi segni che allontanarsi dallo stress della città e passeggiare sulla spiaggia.

I segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno e la bellezza suggestiva della collina

Amanti di tutto ciò che è ordinato e preciso, i segni di Terra si impegnano molto sul lavoro e anche in vacanza non riescono a rinunciare a programmi dettagliati. Preferiscono infatti pianificare per tempo la lista delle esperienze da provare per evitare lo stress degli imprevisti.

Una vacanza outdoor in collina può essere allora un’ottima scelta per permettere a questi segni di assaporare un po’ di tranquillità in un contesto naturale autentico senza però rinunciare alla visita di attrazioni turistiche local.

I segni d’Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario e il fascino del lago

I segni d’Aria sono i “pensatori” dello zodiaco: riflettono, rimuginano, soppesano con attenzione tutte le opzioni possibili valutando meticolosamente pro e contro per trovare la soluzione più armonica. Per interrompere il loro incessante flusso di pensieri è quindi necessario trovare una vacanza che possa far convergere più scelte in un’unica soluzione: è il caso di una meta sul lago, ma al contempo vicina a cittadine da scoprire.

In questo modo li natti sotto il segno di Gemelli, Bilancia e Acquario hanno sia l’acqua che la natura, sia la quiete per leggere un bel libro che la possibilità di passare del tempo in compagnia di amici o familiari all’insegna di gemme nascoste del territorio.

I segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario e l’incessante ricerca di stimoli

Carismatici ed entusiasti, i segni di Fuoco si distinguono per l’impulsività con cui prendono le decisioni e per la loro irrefrenabile curiosità che li porta spesso ad esplorare le città alla ricerca di nuove attrazioni, lasciandosi guidare esclusivamente dal proprio intuito e trainando anche il gruppo con cui viaggiano.

In vacanza, preferiscono soggiornare in una struttura che possa permettere di fare continue scoperte e che sia vicina ai luoghi d’arte, da cui sono sempre affascinati proprio per la loro apertura mentale.