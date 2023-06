Viaggio di maturità: 10 destinazioni low cost e superdivertenti

Fonte: istockphoto Viaggio di maturità con le amiche

Il viaggio di maturità è il momento forse più atteso di tutti gli studenti che stanno affrontando il famigerato esame. Si tratta di un’esperienza emozionante significativa che segna la fine di un lungo percorso scolastico, e che vi regalerà momenti che porterete sempre nel cuore.

Il viaggio di maturità con amici e amiche è infatti un’occasione per celebrare i successi raggiunti e dare il benvenuto a una nuova fase della vita, aprendo le porte a nuove prospettive e orizzonti!

Abbiamo selezionato per voi 10 destinazioni low cost e superdivertenti in cui potete vivere un’esperienza indimenticabile. Preparatevi ad esplorare nuovi luoghi, a lanciarvi in nuove avventure e a creare ricordi duraturi senza svuotare il portafoglio.

Barcellona (Spagna)

Barcellona è una città vibrante situata sul mare Mediterraneo e la meta ideale per un viaggio di maturità indimenticabile. Godetevi la sabbia dorata della Barceloneta, dove potete prendere il sole e rilassarvi, visitate la Sagrada Familia e tutti i capolavori di Gaudí. Esplorate il quartiere gotico con le sue stradine medievali e assaporate le delizie culinarie della cucina catalana, come la paella e i tapas.

E di sera? La vivace vita notturna di Barcellona offre una vasta scelta di locali e discoteche per ballare fino all’alba. Bar, club e discoteche all’aperto sono la parola d’ordine

Budapest (Ungheria)

Budapest, la “regina del Danubio”, è una città affascinante che unisce l’antico al moderno. Qui potrete alternare la vostra vacanza con momenti culturali, come la visita al maestoso Parlamento Ungherese, e momenti rilassanti, per esempio immergendovi nelle famose terme della città. Godetevi poi la vista panoramica dal Bastione dei Pescatori e assaporate la cucina tipica di questi luoghi, ricca di sapori unici che vi stupiranno.

Oltre a cultura e relax, Budapest offre una varietà di locali e club per divertirsi fino alle prime ore del mattino. In particolare, i ruin bar di Budapest sono un concetto unico e introvabile altrove che deve essere vissuto appieno. Come suggerisce il nome, i ruin bar sono letteralmente bar allestiti in vecchi edifici abbandonati della città, specialmente nel vecchio quartiere ebraico.

Gallipoli (Italia)

Gallipoli, situata nella splendida Puglia, è una destinazione ideale per un viaggio di maturità indimenticabile. Questa città costiera affascina con le sue spiagge sabbiose, le acque cristalline e il suo affascinante centro storico. Qui potrete godere di giornate rilassanti al sole, tuffandovi nelle limpide acque del Mar Ionio e esplorando spiagge famose come Baia Verde e Punta della Suina.

La vita notturna della città è assai animata e offre una vasta scelta di locali, bar e discoteche dove potrete ballare e divertirvi fino all’alba. Gli eventi musicali estivi, come i concerti sulla spiaggia e i festival di musica, creano un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Pag (Croazia)

Pag è la quinta isola più grande della Croazia e si trova nella zona settentrionale della Dalmazia. Si tratta di una destinazione che offre una combinazione unica di paesaggi accidentati, spiagge mozzafiato e una vivace vita notturna; Pag è infatti famosa per le sue feste estive che attirano visitatori da tutto il mondo.

Qui potrete esplorare il centro storico con le sue strade in pietra e le tradizionali case in stile mediterraneo, ma anche godervi le spiagge sabbiose e le acque cristalline di Zrće, dove tutta l’estate ci sono festival di musica e party. Pag è il luogo ideale per un mix di relax, divertimento e scoperta culturale.

Corfù (Grecia)

Corfù, un’isola greca nel Mar Ionio, vi incanterà con la sua bellezza naturale e il suo fascino storico. Da un punto di vista culturale potete esplorare il centro storico, con le sue strade acciottolate e i palazzi veneziani, e visitare il Vecchio Forte, ammirando le viste panoramiche sulla città e sul mare.

Ma Corfù è famosa per le sue spiaggie, come Paleokastritsa e Glyfada, che ti lasceranno senza fiato con le loro acque cristalline e le distese di sabbia dorata e i suoi party. La vita notturna di Corfù è infatti vibrante e variegata: dai bar in centro alle discoteche sulla spiaggia, ce n’è per tutti i gusti.

Riccione (Italia)

Questa vivace località balneare sulla costa adriatica offre tutto ciò che i maturandi desiderano: spiagge sabbiose, mare cristallino e una vibrante vita notturna. Le ampie spiagge di Riccione offrono infatti la possibilità di rilassarsi al sole, fare sport acquatici o partecipare a divertenti giochi in spiaggia.

Ma Riccione è anche famosa anche per la sua vita notturna scatenata. La celebre via Ceccarini è una strada piena di negozi, bar e locali notturni, dove potete divertirvi fino alle prime ore del mattino. I locali notturni di Riccione ospitano spesso eventi e DJ internazionali, offrendo una vasta scelta di musica e atmosfere.

Lisbona (Portogallo)

Lisbona, la bellissima capitale portoghese, vi accoglierà con il suo fascino bohémien e le sue strade acciottolate. Perdetevi tra i labirintici vicoli di Alfama, ammirate la Torre di Belém e visitate il Monastero dos Jerónimos, un esempio splendido del gotico manuelino. Godetevi la brezza marina passeggiando lungo le rive del fiume Tagus e sentitevi liberi come non mai.

I quartieri di Bairro Alto e Cais do Sodré sono famosi per i loro bar alla moda e le feste che durano tutta la notte. Dai cocktail bar chic alle feste sulla spiaggia, Lisbona offre esperienze notturne indimenticabili per ogni tipo di visitatore.

Alicante (Spagna)

Alicante, la meravigliosa città sulla Costa Blanca in Spagna, è una destinazione ideale per un viaggio di maturità per coloro che vogliono combinare relax, cultura e divertimento. Le sue splendide spiagge di sabbia bianca, come Playa del Postiguet e Playa de San Juan, offrono un luogo perfetto per prendere il sole e fare un tuffo rinfrescante nel Mar Mediterraneo.

La vita notturna di Alicante è eclettica, con numerosi bar e discoteche che soddisfano tutti i gusti musicali. Il quartiere di El Barrio è famoso per la sua atmosfera festosa, mentre il lungomare di Playa del Postiguet offre una varietà di locali notturni dovrete potrete ballare fino a non sentire più le gambe.

Marrakech (Marocco)

Marrakech è una destinazione che stimola tutti i sensi. Il vostro sguardo si perderà nei colori vivaci dei mercati e mentre sorseggiate un tè alla menta nei tradizionali caffè marocchini. Ottima meta low cost, Marrakech offre alloggi a buon mercato e una cucina deliziosa a prezzi super accessibili.

La vita notturna di Marrakech è un’esperienza unica che mescola tradizione e modernità. Di sera, infatti, la famosa Piazza Jemaa el-Fna si anima di artisti di strada, musicisti e venditori ambulanti, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Mentre i lounge bar e i club più moderni si trovano nella zona di Hivernage, dove è possibile ballare al ritmo di musica internazionale.

Mykonos (Grecia)

Mykonos è sicuramente una delle destinazioni più in voga per il viaggio di maturità. E questo è dovuto principalmente all’incredibile vita notturna che quest’isola offre. I famosi locali notturni, i beach club e i bar lungo la spiaggia che offrono feste esclusive fino all’alba. I DJ internazionali, la musica coinvolgente e l’atmosfera festosa rendono Mykonos una destinazione privilegiata per il divertimento notturno.

Ma Mykonos è anche spiagge da sogno, famose per la loro sabbia dorata e le acque cristalline, stradine lastricate e le case bianche dai dettagli colorati. L’atmosfera che si respira in quest’isola promette momenti di relax, divertimento e avventure indimenticabili.