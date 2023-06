10 consigli da seguire che vi aiuteranno a prepararvi al meglio per la maturità

Fonte: istockphoto.com Consigli per la maturità

Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano sempre meno giorni alla maturità e l’ansia inizia a farsi sentire. Si tratta di un momento cruciale nella vita di ogni studente, poiché rappresenta la conclusione di un percorso di studi e il passaggio verso la fase successiva della vita con l’inizio dell’università.

Affrontare al meglio delle proprie possibilità la maturità richiede preparazione, determinazione e una buona organizzazione. Per questo abbiamo deciso di venire in vostro aiuto fornendovi una serie di consigli utili per aiutarvi a superare questo importante esame con successo… senza però perderci la testa.

Pianificate al meglio il vostro tempo

La gestione del tempo è fondamentale per affrontare con successo l’esame di maturità. Create un piano di studio realistico, dedicando tempo a ogni materia e lasciando spazio per il riposo e il relax. Ricordatevi di organizzare il vostro programma in modo da bilanciare le attività di studio con le pause per mantenere un rendimento ottimale.

Fissatevi degli obiettivi di studio

Impostate obiettivi di apprendimento specifici per ogni materia. Questo vi aiuterà a mantenere la motivazione e a misurare i progressi. Concentratevi sugli obiettivi più difficili per primi, così facendo avrete più energia e concentrazione all’inizio dello studio.

Utilizzate la tecnica di studio più efficaci per voi

Ogni studente ha metodi di studio preferiti, quindi cercate di identificare quali tecniche funzionano meglio per voi. Che sia la rilettura, il riassunto, la creazione di mappe concettuali o la ripetizione ad voce alta; sperimentate le diverse strategie per trovare quella che vi permette di assimilare meglio le informazioni.

Imparate a gestire lo stress

Lo stress è inevitabile durante la preparazione dell’esame di maturità. Tuttavia, è importante gestirlo in modo sano. Trovate le tecniche di rilassamento che funzionano meglio per voi, come la meditazione, lo yoga o semplicemente l’attività fisica. Cercate di mantenere un equilibrio tra lo studio e il tempo libero, dedicandovi ai vostri hobby o alle attività che vi rilassano.

Evitate la procrastinazione

La procrastinazione è il vostro peggior nemico durante la preparazione della maturità. Nonostante tutto quello che vorreste fare è uscire a divertirvi, evitate di rimandare i ripassoni e cercate di seguire il vostro piano di studio in modo disciplinato. Eliminate le distrazioni, come il telefono o i social media, durante le sessioni di studio per mantenere la concentrazione.

Create un gruppo di studio

Studiare con i compagni può essere estremamente utile. Organizzate sessioni di studio con i compagni più motivate e concentratevi sugli obiettivi comuni. Lavorare insieme vi permetterà di confrontarvi, chiarire dubbi e condividere risorse. Dovete però assicurarvi che il gruppo di studio rimanga produttivo e non diventi solo una distrazione.

Sfruttate tutte le risorse disponibili

Per prepararvi al meglio all’esame di maturità dovete approfittare di tutte le risorse a vostra disposizione. Utilizzate libri di testo, dispense, app, siti web e qualsiasi altra risorsa educativa online. Sfrutta anche il supporto dei tuoi insegnanti e compagni di classe. Non esitare a chiedere aiuto quando ne hai bisogno.

Fate pratica con gli esami passati

Oltre allo studio teorico, un ottimo modo per prepararsi alla maturità è esercitarsi con gli esami degli anni precedenti. Questo vi darà un’idea del tipo di domande e della durata dell’esame e vi aiuterà a identificare le aree in cui avete bisogno di migliorare.

Mantenete una mentalità positiva

La vostra mentalità può influenzare notevolmente le vostre prestazioni sotto esame. Ecco allora che è fondamentale mantenere una mentalità positiva e fiduciosa durante la preparazione e – soprattutto – durante i giorni della maturità. Abbiate fiducia nelle vostre capacità.

Prendetevi cura di voi stessi e della vostra salute mentale

Non trascurare la vostra salute fisica e mentale durante la preparazione della maturità. Cercate di dormire a sufficienza, seguite una dieta equilibrata ed esercitatevi regolarmente. Mantenete un equilibrio tra lo studio e il riposo, ricordandovi di fare pause regolari per ricaricare le energie.