Frasi sulla maturità per ragazzi che stanno crescendo

Fonte: 123RF Frasi sulla maturità. Le migliori citazioni e gli aforismi

La maturità è un momento importante nella vita dei giovani perché segna un passaggio dall’adolescenza a una fase più adulta. Si termina la scuola superiore, si supera il temuto esame di Stato e ci si prepara all’ingresso all’università o nel mondo del lavoro. Dopo la maturità, i giovani sono chiamati a compiere dei passi in più verso l’autonomia, a crescere, a distaccarsi dalla famiglia per diventare più indipendenti e a costruire concretamente il loro futuro. C’è chi vive il momento con gioia ed entusiasmo, pieno di sogni, aspettative e desideri nel seguire il percorso che ha scelto di percorrere. Chi, al contrario, è pieno di ansia e paura di fare scelte sbagliate, teme di lasciare ciò che conosce ormai da anni, gli amici, la scuola, in alcuni casi la città in cui è nato, perché non sa se si troverà bene all’università o nel futuro luogo di lavoro. Il periodo della maturità per un ragazzo o una ragazza è delicato ed emozionante, ma lo è altrettanto per i genitori che con fatica devono accettare che il proprio figlio è pronto per spiccare il volo. Per chi vuole trovare qualche frase sulla fine della scuola superiore e sul “diventare adulti”, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla maturità per i giovani che si trovano ad affrontare l’esame di Stato e anche per i loro padri e le loro madri.

Frasi e aforismi sulla maturità

Maturare significa crescere e responsabilizzarsi, iniziare a pensare a se stessi all’interno di una società e a realizzare i propri obiettivi per costruire un proprio autonomo equilibrio. Non tutti maturano alla stessa età e neanche allo stesso modo. Qualche frase e aforisma sulla maturità.

Maturità dell’uomo significa avere ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

La maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi. (Albert Einstein)

Un uomo che a cinquant’anni vede il mondo come lo vedeva a venti ha sprecato trent’anni della sua vita. (Muhammad Ali)

Ciò che distingue l’uomo immaturo è che vuole morire nobilmente per una causa, mentre ciò che distingue l’uomo maturo è che vuole umilmente vivere per essa. (Wilhem Stekel)

Non si può diventare genitori se prima non si è diventati adulti… La sequenza bambino-adulto-genitore non può essere cambiata nel suo ordine. Infatti, come si fa ad assistere gli altri se non si è in grado di assistere se stessi? (Giulio Cesare Giacobbe)

Non diventare mai troppo grande per fare domande. Non diventare mai troppo sapiente per conoscere qualcosa di nuovo. (Og Mandino)

La maturità di una società a livello civile si misura sulla possibilità data a ciascun cittadino di realizzare il diritto nativo all’amore integrale. (Vito Mancuso)

Diventare grandi è un grandissimo pregio e una bellissima opportunità… Quando il cervello non cresce di pari passo con il fisico diventa un limite. (Silvia Nelli)

Ci hanno insegnato a diventare responsabili e abbiamo smesso di giocare, ma io voglio giocare, non sono stanco di giocare, sono solo diventato responsabile. (Rsj)

Premura, responsabilità e comprensione sono strettamente legate fra loro. Sono un complesso di virtù che fanno parte della personalità matura, di una persona che sviluppa con profitto i suoi poteri, che sa quello che vuole, che ha abbandonato sogni narcisistici di onnipotenza e di onniscienza, che ha acquistato l’umiltà fondata sulla forza. (Erich Fromm)

L’amore non è un sentimento alla portata di chiunque: dipende dal nostro livello di maturità. (Erich Fromm)

Esistere significa cambiare, cambiare significa maturare, maturare significa continuare a creare se stessi incessantemente. (Henri Louis Bergson)

La maturità consisteva nell’accettare la piega che aveva preso l’esistenza senza agitarsi troppo, tracciare un solco tra prassi quotidiana e acquisizioni teoriche, imparare a vedersi, a conoscersi in attesa di grandi cambiamenti. (Elena Ferrante)

La maturità di una persona non si misura dall’età, ma dal modo con cui si reagisce svegliandosi in pieno centro in mutande. (Woody Allen)

L’amore è l’occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo. (Rainer Maria Rilke)

Frasi sulla maturità simpatiche e divertenti

Affrontare l’esame di Stato può essere spaventoso e non c’è niente di meglio che sdrammatizzare sull’evento che segna la fine della scuola. Che si abbia studiato o meno, più si avvicina il fatidico giorno, più ci si convince di non ricordare nulla. Con un po’ d’ironia, però, si può tornare a pensare all’esame in modo meno allarmante: è solo uno dei tanti altri. Alcune citazioni e aforismi sulla maturità simpatici e divertenti.

Tenersi in punta di piedi non è crescere. (Lao Tse)

L’ottanta per cento di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto. (Arthur Bloch)

Ah, che bella cosa è saper qualcosa. (Molière)

Gli esami non finiscono mai. (Eduardo De Filippo)

L’essenziale non è quello che si sa, ma quello che si è. (Giuseppe Pontiggia)

Prima bisogna sapere il latino e poi bisogna dimenticarlo. (Montesquieu)

L’unico peccato, con le belle feste, è che non possono durare per sempre. (Cristina Ruschi del Punta)

Non studiavo niente e perciò imparavo molto. (Anatole France)

Gli esami finali sono eventi simili alla morte. (Richard Gordon)

Agli esami gli sciocchi fanno le domande a cui i saggi non sanno rispondere. (Oscar Wilde)

La matematica non sarà mai il mio mestiere. (Antonello Venditti)

Non ho passato il mio esame in diverse occasioni. I miei amici, invece, sì. Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft. Io invece ne sono il proprietario. (Bill Gates)

In periodo d’esami è sempre Lunedì. (Alessandro Fasanella)

La vita è un’attesa tra un esame e un altro. (Sergio Leone)

Non è singolare che si possa arrivare alle maggiori cariche onorifiche (re, per esempio) senza esami, mentre li si pretendono da un qualunque medicuzzo? (Georg Christoph Lichtenberg)

Frasi sulla maturità e la scuola

Con l’esame di Stato si conclude il rapporto con la scuola. Dopo le elementari e le medie, sono terminati anche i cinque anni di superiori, basta superare solo l’ultimo ostacolo per entrare in un “mondo” tutto nuovo fatto di scelte, cambiamenti e tantissime opportunità. Una serie di frasi e citazioni sulla maturità e la scuola.

Una vita senza esami non merita di essere vissuta. (Socrate)

È maturo solo chi si ritiene immaturo, perché solo chi si ritiene immaturo cerca di colmare le sue lacune. (Mario Canciani)

Mantenete vivi i vostri sogni. Capite che per realizzare qualsiasi cosa occorrono fede e fiducia in sé stessi, visione, duro lavoro, determinazione e dedizione. Ricordate che tutto è possibile per chi crede. (Gail Devers)

La pazienza e la perseveranza hanno un effetto magico davanti al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono. (John Quincy Adams)

Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: è il coraggio di continuare che conta. (Winston Churchill)

Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le ritrovi alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove. (Niccolò Ammaniti)

Oggi è come il nostro primo giorno di scuola, le farfalle sono tornate mentre ricordiamo gli amici conosciuti anni fa. Il nostro futuro potrebbe non prendere la stessa strada, ma la nostra amicizia rimarrà per sempre. Finché non ci incontreremo di nuovo. (Theresa Alfaro)

Diploma: permesso di dimenticare, o perlomeno, di non imparare più. (Georges Elgozy)

Credi in te stesso. Anche se non ci credi, fai finta di crederci e prima o poi ci crederai davvero. (Venus Williams)

Per quanto la vita possa sembrare difficile, c’è sempre qualcosa che puoi fare e in cui puoi avere successo. (Stephen Hawking)

Maturità: non nascondere la propria forza per paura e, conseguentemente, vivere al di sotto del proprio meglio. (Dag Hammarskjöld)

Frasi sulla maturità mentale

Al di fuori dal contesto scolastico, una persona matura è qualcuna che ha imparato a usare la propria mente, pensa autonomamente e agisce valutando la situazione, l’ambiente e ciò che lo circonda. Non si lascia sovrastare dall’impulsività, ma pondera ogni decisione. Una serie di aforismi e frasi sulla maturità mentale.

L’intero segreto di una vita di successo è scoprire qual è il proprio destino e poi seguirlo. (Henry Ford)

Viene un’epoca in cui ci si rende conto che tutto ciò che facciamo diventerà a suo tempo ricordo. È la maturità. Per arrivarci bisogna appunto già avere dei ricordi. (Cesare Pavese)

Si raggiunge la maturità quando si capisce il valore di quanto si è guadagnato con fatica. (Philip Toshio Sudo)

Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode. (Joseph Addison)

Maturare non vuol dire rinunciare alle nostre aspirazioni, ma accettare che il mondo non è obbligato a soddisfarle. (Nicolás Gómez Dávila)

Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante… Superarle è ciò che le dà significato. (Joshua J. Marine)

Si fanno esami su tutto, ma non sull’essenziale: se si sappia volere, se si possa promettere; il giovane finisce gli studi senza neanche nutrire un dubbio, una curiosità per questo massimo problema di valore della sua natura. (Friedrich Nietzsche)

Pensa al giorno in cui ti sei sentito estremamente soddisfatto. Non è un giorno in cui ti sei rilassato senza far nulla, è un giorno in cui hai avuto tanto da fare e l’hai fatto. (Margaret Thatcher)

Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tutta la sua vita a credersi stupido. (Albert Einstein)

Affronta gli ostacoli e fa qualcosa per superarli. Scoprirai che non hanno neanche la metà della forza che pensavi avessero. (Norman Vincent Peale)

Tutti gli uomini e le donne maturi danno la vita per qualcuno. (Costanza Miriano)

Frasi sulla maturità per le magliette

Per un ragazzo che deve affrontare la maturità si può anche pensare di regalare una maglietta ironica o motivante con una breve frase d’incoraggiamento a confidare in se stessi e ad andare avanti in ogni situazione senza lasciarsi buttare giù. Qualche citazione e aforisma sulla maturità da stampare sulle magliette.

Se non ti prepari ti prepari a fallire. (Benjamin Franklin)

È difficile battere una persona che non si arrende mai. (Babe Ruth)

Maggiore è l’ostacolo, maggiore è la gloria nel superarlo. (Molière – Jean-Baptiste Poquelin)

Il 99% dei fallimenti proviene da persone che hanno l’abitudine di trovare scuse. (George Washington Carver)

Se aspettiamo il momento in cui tutto è perfettamente pronto, non inizieremo mai. (Ivan Turgenev)

La fiducia in sé stessi e il duro lavoro porteranno sempre al successo. (Virat Kohli)

Fidati di te stesso, sai più di quanto credi. (Benjamin Spock)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. (Nelson Mandela)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

Non è il momento di cercare scuse. (Rafael Nadal)

Iniziare da dove si è. Usa quello che hai. Fai quello che puoi. (Arthur Ashe)

Maturare è scoprire l’altra faccia delle cose. (Nicolás Gómez Dávila)

Frasi sulla maturità di una donna

Si dice che le donne maturino prima degli uomini, sicuramente la crescita femminile è diversa da quella maschile. Se per un ragazzo, essere coraggioso e determinato è normale e quasi socialmente imposto, lo stesso non vale per una ragazza. Essere indipendente e sicura di sè, in alcuni contesti, fa ancora paura ed è poco accettato. Le giovani fanno molta più fatica a essere prese in considerazione e a essere se stesse. Per questo motivo diventare donne, maturare, può essere considerato, in un certo senso, più impegnativo. Alcuni aforismi e frasi sulla maturità di una donna e sulla sua forza.