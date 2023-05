Frasi di saluto per i bambini della scuola d’infanzia

Fonte: 123RF Frasi sulla scuola d’infanzia. Le migliori citazioni e gli aforismi

La scuola d’infanzia è il primo gradino del percorso di formazione di un bambino. Questo istituto ha durata triennale ed è aperto a tutti i piccoli di età compresa tra i 3 e i 5 anni, anche se non è obbligatorio. Come sottolinea il Ministero dell’Istruzione, la scuola dell’infanzia “concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e mira ad assicurare un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative”. Rappresenta un tassello importante per la formazione completa dei bambini che integra il ruolo educativo dei genitori e realizza una continuità educativa con il nido e con la scuola primaria. Obiettivo della scuola d’infanzia è promuovere un sereno apprendimento e stimolare lo sviluppo delle competenze personali, cognitive, affettive e comunicative dei bambini. La fine della scuola d’infanzia rappresenta un momento di passaggio verso una nuova fase, ovvero la scuola elementare, nella quale il piccolo farà un primo ingresso nel percorso che lo porterà alla maturità. È quindi, per il bimbo, un periodo particolarmente delicato e importante. Per chi vuole trovare qualche frase sulla fine del primo percorso formativo del proprio figlio, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi di saluto per i bambini della scuola d’infanzia.

Frasi e aforismi di saluto per bambini della scuola d’infanzia

Lasciare la scuola d’infanzia può essere traumatico per un bambino perché si abbandonano i primi amici, le abitudini e le persone conosciute in questo istituto. Allo stesso tempo, questo è il luogo dove si formano i primi ricordi indelebili e nel quale si ricevono i primi insegnamenti. Alcune frasi e aforismi di saluto per bambini della scuola d’infanzia.

Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. (François Rabelais)

Ciò che ricordiamo dall’infanzia lo ricordiamo per sempre – fantasmi permanenti, timbrati, inchiostrati, stampati, eternamente in vista. (Cynthia Ozick)

La cosa importante non è tanto che a ogni bambino debba essere insegnato, quanto che a ogni bambino debba essere dato il desiderio di imparare. (John Lubbock)

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. (Malcom X)

L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto. (Jean Piaget)

Colui che apre una porta di una scuola, chiude una prigione. (Victor Hugo)

Qualcuno ti dirà che la scuola serve solo se riesce a trovarti un lavoro. Non credergli. La scuola serve se riesce a fornirti gli strumenti per gestire un sentimento, smascherare un ciarlatano e ammirare un tramonto, non solo una vetrina. (Massimo Gramellini)

Lo scopo della scuola è quello di formare i giovani a educare se stessi per tutta la vita. (Robert Maynard Hutchins)

Cos’è la cosa più importante che uno impara a scuola? L’autostima, l’appoggio e l’amicizia. (Terry Tempest Williams)

Chi insegna ai fanciulli, impara più di loro (Proverbio)

Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e più importante gradino verso la conoscenza. (Erasmo da Rotterdam)

La scuola è imparare quello che non sapevi nemmeno di non sapere. (Daniel J. Boorstin)

Frasi sulla scuola dell’infanzia di Maria Montessori

Maria Montessori è una pedagogista riconosciuta a livello internazionale che ha ideato un percorso formativo ed educativo per i bambini adottato in tutto il mondo. L’obiettivo degli insegnamenti di questa esperta si basa sull’assecondare le inclinazioni e le naturali doti e intuizioni del bambino in modo da far sviluppare al meglio il suo sistema cognitivo. Qualche aforisma e citazione sulla scuola d’infanzia di Maria Montessori.

Questo è il nostro obbligo nei confronti del bambino: dargli un raggio di luce, e seguire il nostro cammino

La prima idea che il bambino deve apprendere, per poter essere disciplinato, è quella della differenza tra bene e male; e il compito dell’educatore sta nell’accertarsi che il bambino non confonda il bene con l’immobilità e il male con l’attività

La scuole è quell’esilio in cui l’adulto tiene il bambino fin quando è capace di vivere nel mondo degli adulti senza dar fastidio

Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo

Tutto quanto è aiuto inutile, è impedimento allo sviluppo delle forze naturali

Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi

La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice

Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l’umanità

Più dell’elettricità, che fa luce nelle tenebre, più delle onde eteree, che permettono alla nostra voce di attraversare lo spazio, più di qualunque energia che l’uomo abbia scoperto e sfruttato, conta l’amore: di tutte le cose esso è la più importante

Se si è imparato a imparare allora si è fatti per imparare.

Per insegnare bisogna emozionare

Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di svilupparsi liberamente

L’ambiente deve essere ricco di motivi di interesse che si prestano ad attività e invitano il bambino a condurre le proprie esperienze

Frasi sulla scuola di Gianni Rodari

Gianni Rodari è uno dei più famosi e amati scrittori di letteratura per l’infanzia. Le sue favole e i suoi racconti hanno influenzato e influenzano ancora oggi generazioni di bambini. Punto principale del pensiero di Rodari era la promozione della creatività e della fantasia. Qui le frasi e gli aforismi più famosi sulla scuola di Gianni Rodari.

Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?

Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi

La mente è una sola. La sua creatività va coltivata in tutte le direzioni

Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo

Nelle nostre scuole, generalmente parlando, si ride troppo poco. L’idea che l’educazione della mente debba essere una cosa tetra è tra le più difficili da combattere

La fantasia non è un lupo cattivo del quale si debba aver paura

Gli errori sono necessari, utili come il pane, e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa

Se un bambino scrive nel suo quaderno «l’ago di Garda», ho la scelta tra correggere l’errore con un segnaccio rosso o blu, o seguirne l’ardito suggerimento e scrivere la storia e la geografia di questo «ago» importantissimo, segnato anche nella carta d’Italia. La Luna si specchierà sulla punta o nella cruna? Si pungerà il naso?

Se una società basata sul mito della produttività (e sulla realtà del profitto) ha bisogno di uomini a metà – fedeli esecutori, diligenti riproduttori, docili strumenti senza volontà – vuol dire che è fatta male e che bisogna cambiarla.

Per cambiarla, occorrono uomini creativi, che sappiano usare la loro immaginazione

Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. Servono alla poesia, alla musica, all’utopia, all’impegno politico: insomma, all’uomo intero, e non solo al fantasticatore.

Frasi pedagogiche sui bambini

Filosofi e pedagogisti hanno lasciato numerosi insegnamenti sull’educazione e sull’essere bambini, in particolare sulla capacità di non lasciare andare o dimenticare, nell’età adulta, ciò che si è stati da piccoli. Una selezione di citazioni e aforismi pedagogici sui bambini.

Anziché ignorare la televisione, la scuola dovrebbe incoraggiare i bambini a discutere i programmi e le idee − buone e cattive − che essa comunica. La scuola dovrebbe elaborare dei programmi pedagogici per insegnare ai bambini ad essere telespettatori critici. (John Condry)

Se c’è qualcosa che vorremmo cambiare in un bambino, dovremmo prima esaminarla e vedere se non è qualcosa che faremmo meglio a cambiare in noi stessi. (Carl Gustav Jung)

I bambini sanno qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato. (Keith Haring)

È nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo che l’individuo scopre il sé. (Donald Woods Winnicott)

I bambini sono divertenti proprio perché si possono divertire con poco. (Hugo Von Hofmannsthal)

Fa parte delle imperfezioni e delle rinunce della vita umana il fatto che la nostra infanzia debba diventarci estranea e cadere nell’oblio, come un tesoro sfuggito a mani che giocavano, e precipitato in un pozzo profondo. (Hermann Hesse)

L’arte di educare non risulta meccanicamente dalle condizioni in che apprendiamo per esperienza se una data cosa ci è dannosa od utile. Ogni arte di questo genere, che sarebbe puramente meccanica, conterrebbe molti errori e lacune, perché non seguirebbe alcuna norma. Occorre pertanto che l’arte dell’educazione o la Pedagogia sia ragionata, affinché la natura umana possa svolgersi per modo da conseguire la sua destinazione. (Immanuel Kant)

Frasi sull’infanzia de “Il piccolo principe”

Un autore particolarmente attento all’infanzia e che ha sempre dichiarato di voler restare bambino è sicuramente lo scrittore Antoine de Saint Euxupery. Con il suo libro più famoso ha conquistato il mondo donando ai lettori di ogni età un testo delicato, intenso e ricco d’insegnamenti. Una serie di frasi sull’infanzia tratte da “Il piccolo primcipe”.

Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano

I bambini devono essere molto indulgenti con gli adulti

Io potrei diventare come gli adulti che non si interessano più ad altro che ai numeri

Solo i bambini sanno quello che cercano. Perdono tempo per una bambola di pezza, che diventa moòto importante, e, se qualcuno gliela toglie, piangono

Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il quotidiano. Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita. Non darmi ciò che desidero ma ciò di cui ho bisogno. Insegnami l’arte dei piccoli passi

Gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia che i bambini siano sempre eternamente costretti a spiegar loro le cose

Ho vissuto a lungo tra gli adulti. Li ho osservati da molto vicino. La mia opinione non è migliorata poi così tanto

Quell’acqua era ben altro che un alimento. Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canti della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore come un regalo. Come da bambino, quando erano le luci dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo che ricevevo

Di notte, guarderai le stelle. La mia è troppo piccola per mostrarti dove si trova. Meglio così. La mia stella per te sarà una delle stelle. Allora amerai guardarle tutte. Saranno tutte amiche tue

Poiché abiterò su una stella, e lassù riderò, quando guarderai il cielo la notte, per te sarà come se tutte le stelle ridessero. Avrai tu delle stelle capaci di ridere!

Gli uomini non hanno più il tempo di conoscere nulla. Comprano le cose belle e pronte dai negozianti. Ma siccome non esiste chi venda gli amici, gli uomini non hanno amici. Se vuoi un amico, addomesticami!

Si vede bene solo con il cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo perso per la tua rosa a renderla così importante

Frasi sui bambini

Come diceva Antoine de Saint Euxupery, ognuno di noi è stato bambino e nessuno dovrebbe dimenticare la libertà, l’entusiasmo e la creatività che aveva da piccolo. I bambini sono il futuro e per questo vanno tutelati e protetti. Qualche aforisma e citazione sui bambini.