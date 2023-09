Frasi sul teatro che elogiano la bellezza dell’arte e del palcoscenico

Fonte: 123rf Frasi sul teatro. Le migliori citazioni e gli aforismi

Il teatro è tra le più antiche delle arti. Già dall’antica Grecia drammi e commedie venivano messe in scena per rappresentare una sfaccettatura della vita umana davanti agli spettatori. Il teatro è la messa in scena di un testo di prosa o poetico per un pubblico. Rispetto alla televisione e al cinema, gli attori teatrali hanno difficoltà maggiori che sono in primis nell’improvvisazione, nel non poter sbagliare o comunque nel riuscire ad andare avanti con la loro performance anche se qualcosa va storto, e nel saper riempire l’intero spazio del palcoscenico per poter avvolgere e coinvolgere le persone in sala. A teatro la distanza tra interpreti e spettatori si accorcia, non è separata da uno schermo. Proprio questa caratteristica rende gli spettacoli teatrali unici e diversi in ogni loro ripetizione di serata in serata. Il teatro è un mezzo per far incontrare e accettare la realtà rappresentandola attraverso una storia. Il celebre critico teatrale Silvio D’Amico definisce questa arte come “la comunione d’un pubblico con uno spettacolo vivente” perché sul palco l’attore è vivo, agisce e interagisce “scaldandosi al fiato del pubblico”. Scrittori e poeti hanno realizzato opere d’immenso valore che prendono vita sulla scena teatrale accompagnate da musica, balletti e alle volte maschere che invece di nascondere, mostrano agli spettatori una verità che alle volte sfugge nella frenesia del quotidiano. Per chi sta cercando qualche frase sulla bellezza dell’attività scenica, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sul teatro tra le più belle e significative pronunciate e scritte dai più grandi scrittori e performer di quest’arte.

Frasi e aforismi sul teatro

Il teatro è uno dei luoghi in cui l’arte e la cultura prendono la loro forma più elegante. È performance, improvvisazione e soprattutto emozione e connessione tra gli interpreti sul palco e il pubblico in sala. Alcune frasi e aforismi sul teatro.

Forse ti hanno chiesto perché volevi darti al teatro, e tu non hai potuto fornire una risposta ragionevole, poiché ciò che volevi fare nessuna risposta ragionevole può spiegarlo: volevi volare. Forse avresti fatto meglio a dire “Voglio volare”, anziché pronunciare quelle parole spaventose: “Voglio darmi al teatro”. (Edward Gordon Craig)

È stata tutta una vita di sacrifici e di gelo!! Così si fa il teatro. Così ho fatto! ma il cuore ha tremato sempre tutte le sere! e l’ho pagato, anche stasera mi batte il cuore e continuerà a battere anche quando si sarà fermato. (Eduardo De Filippo)

Il Teatro, per me, è un atto d’amore, una relazione amorosa, è un atto di comunione, un rito sacro. (Pippo Delbono)

L’effimero che rende il Teatro, Teatro, il “qui e ora” -che un attimo dopo non è già più ciò che era un attimo prima-, la caratteristica più propria, unica, di questa forma d’arte scritta sulla sabbia che è il Teatro, diventa insieme la sua bellezza e la sua condanna che travolge anche gli uomini che hanno vissuto del Teatro. (Anna Ceravolo)

Se non ci fosse stato il Teatro, non avrei saputo fare altro. Il Teatro è tutta la mia vita. Pensate che a casa barcollo, m’ingobbisco, mi annoio, ma in teatro ritrovo il passo. È un’altra storia. In scena si guarisce. E poi sapete che vi dico: gli attori vivono più a lungo, perché vivendo anche le vite degli altri, le aggiungono alle loro. (Carlo Giuffré)

Se il Teatro non ci fosse stato, lo avrei inventato io per sopravvivere. (Mario Scaccia)

Il teatro è una forma di felicità interrotta dall’esistenza. (Pino Caruso)

Non si può bluffare se c’è una civiltà teatrale, ed il teatro è una grande forza civile, il teatro toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell’altro, dell’ignoto, della vita, della morte. (Leo De Berardinis)

Io so e non so perché lo faccio il teatro ma so che devo farlo, che devo e voglio farlo facendo entrare nel teatro tutto me stesso, uomo politico e no, civile e no, ideologo, poeta, musicista, attore, pagliaccio, amante, critico, me insomma, con quello che sono e penso di essere e quello che penso e credo sia vita. Poco so, ma quel poco lo dico. (Giorgio Strehler)

Quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci. Non so perché. C’è un silenzio profondo, ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi. Forse è rosso. Ed entri in un altro mondo. (David Lynch)

Amo il teatro perchè mi ripugnano le illusioni. (Eugenio Barba)

Il teatro non è il paese della realtà : ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco. (Victor Hugo)

Il palcoscenico non è solo un mondo a parte, è una miriade di mondi, ed è in quei mondi che un uomo può avere tutto quello che immagina, se solo lui crede in ciò che vede. (Kathe Koja)

Se la gente non va a teatro non è perché il teatro è in crisi ma perché è in crisi la gente. (Pino Caruso)

Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso.. (Gigi Proietti)

Frasi sul teatro di Pirandello

Lo scrittore siciliano Luigi Pirandello è stato uno dei drammaturghi e autori più importanti del XX secolo ed è stato anche insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934. Le sue opere sono uno specchio della società e dei volti dell’essere umano. Un po’ di citazioni e frasi di Pirandello.

Ogni fantasma, ogni creatura d’arte, per essere, deve avere il suo dramma, cioè un dramma di cui esso sia personaggio e per cui è personaggio. Il dramma è la ragion d’essere del personaggio; è la sua funzione vitale: necessaria per esistere. (da Sei personaggi in cerca di autore)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (da Menzogna e Sincerità)

C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno

Che triste parte quella degli incompresi nella commedia della vita! Amarezze, per cibo quotidiano: e per compenso il ridicolo.

Che cos’è un palcoscenico? Mah, vedi? Un luogo dove si giuoca a far sul serio

Quando un personaggio è nato, acquista subito una tale indipendenza anche dal suo stesso autore, che può esser da tutti immaginato in tant’altre situazioni in cui l’autore non pensò di metterlo, e acquistare anche, a volte, un significato che l’autore non si sognò mai di dargli! (da Sei personaggi in cerca di autore)

Nessun artista crede alla verità oggettiva, cioè reale in sé, del mondo che rappresenta. Ma si potrebbe dire che questa verità oggettiva, non solo per l’artista, non esiste per nessuno. (da L’Umorismo)

Chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche della morte. Non muore più… Chi era Sancho Panza? Chi era don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché – vivi germi – ebbero la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per l’eternità. (da Sei personaggi in cerca di autore)

Un personaggio […] può sempre domandare a un uomo chi è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre “qualcuno”. Mentre un uomo – non dico lei, adesso – un uomo così in genere, può non esser “nessuno”. (da Sei personaggi in cerca di autore)

Sono guarito, signori: perché so perfettamente di fare il pazzo, qua; e lo faccio, quieto! Il guaio è per voi che la vivete agitatamente, senza saperla e senza vederla la vostra pazzia. (Da Enrico IV)

Frasi sul teatro e vita

Vita e teatro sono spesso stati accomunati in letteratura perché il secondo è la rappresentazione, per alcuni anche più vera, della prima. Nel teatro si mettono maschere che mostrano la realtà, nella vita si indossano mille volti per nascondere la propria vera essenza. Qualche aforisma e citazione sul teatro e la vita.

Non nasce teatro laddove la vita è piena, dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti… E’ lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui. (Jacques Copeau)

La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è recitata. (Seneca)

Il teatro continua ad esistere, e non soltanto come abitudine, come modo d’impiego del tempo libero, ma come esigenza profonda e ineliminabile della vita sociale. (Luciano Lucignani)

Il Teatro è un modo di vivere, il cinema un modo di lavorare. (Philippe Caubère)

Il teatro è meraviglioso proprio in quanto mette in scena gli stati d’animo, coinvolge mantenendo nel contempo le distanze della vita vera. Il teatro è una scuola di emozioni come le fiabe per bambini. (Paolo Crepet)

La vita è un’opera di teatro che non ha prove iniziali. Quindi: canta, piangi, balla, ridi e vivi intensamente, prima che cali il sipario e l’opera finisca senza applausi. (Charlie Chaplin)

Un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera, e vi dirà la verità. (Oscar Wilde)

La vita è una scenografia teatrale in cui ci sono pochi ingressi percorribili. (Victor Hugo)

Il teatro è, ovviamente, un riflesso della vita. Forse dobbiamo migliorare la vita prima di poter sperare di migliorare il teatro. (William Ralph Inge)

Amo recitare. È molto più reale della vita. (Oscar Wilde)

Il teatro è così infinitamente affascinante perché è così casuale. Esattamente come la vita. (Arthur Miller)

Quando i protagonisti scendono dal palco, salgono i clown. (Heinrich Heine)

Il palcoscenico è vita, musica, belle ragazze, gambe, seni… non chiacchiere, intellettualismo o accademici inariditi. (Harold Clurman)

Frasi sul teatro di Shakespeare

Da Romeo e Giulietta ad Amleto, non si può non citare il più importante drammaturgo della storia e della cultura occidentale: William Shakespeare. Le suo opere hanno attraversato secoli mantenendo una freschezza e attualità anche a centinaia di anni da quando vennero scritte. Una serie di frasi e aforismi sul teatro di William Shakespeare.

Io considero il mondo per quello che è, dove tutti devono fare la propria parte

Tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le donne sono soltanto attori; hanno le loro uscite e le loro entrate in scena; e ciascuno, per il tempo che gli è stato assegnato, recita molte parti

Spengiti, spengiti breve candela! La vita non è che un’ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e si agita, sulla scena del mondo, per la sua ora, e poi non se ne parla più; una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, che non significa nulla

Quando nasciamo, piangiamo per essere arrivati su questo vasto palcoscenico di pazzi

La vita non è che un’ombra in cammino; un povero attore, che s’agita e che si pavoneggia per un’ora sul palcoscenico e del quale poi non si sa più nulla. E’ un racconto narrato da un idiota, pieno di strepito e di furore, e senza alcun significato

Val meglio di meritare il suffragio di un sol uomo di gusto, che di suscitare, con mezzi indegni dell’arte, gli applausi di una sala piena di spettatori volgari

La fortuna di una battuta si affida all’orecchio di chi l’ascolta, non mai alla lingua di chi la dice

Gli attori sono gli unici ipocriti onesti

Frasi sul teatro per bambini

Il teatro, secondo molti, dovrebbe essere anche inserito nelle scuole come strumento d’istruzione. Non c’è arte più semplice ed emozionante della performance teatrale per far comprendere il vero significato della vita ai più piccoli. Una selezione di aforismi e frasi sul teatro per i bambini.

Bisogna educare al teatro le nuove generazioni, non lasciarle in balia della tv e dei videogiochi, educarle all’amore per le arti sceniche, portare il teatro nelle scuole, organizzare laboratori.. Se il teatro lo si fa, difficilmente non ce ne s’innamora.. (Fabrizio Caruso)

Il mio scopo non è insegnarvi a recitare, il mio scopo è aiutarvi a creare un uomo vivo da voi stessi. (Konstantin Stanislavskij)

L’arte, ragazzi miei, sta nell’essere se stessi fino in fondo. (Paul Verlaine)

Tutto il mondo è un palcoscenico e la maggior parte di noi è disperatamente impreparata. (Seán O’Casey)

La parola teatro viene dai greci. Significa “il luogo in cui si guarda”. È il posto in cui le persone vengono a vedere la verità riguardo la vita e la situazione sociale. (Stella Adler)

Che altro è la vita umana se non tutta una commedia, nella quale tutti recitano la loro parte chi con una maschera chi con un’altra, finché a un tratto il capocomico non li fa uscire di scena? (Erasmo da Rotterdam)

Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a sé stesso e un’altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia quella vera. (Nathaniel Hawthorne)

L’opera è un posto dove una persona viene pugnalata e, invece di morire, canta. (Robert Benchley)

Le tre cose più belle che Dio ha fatto sono il mare, l’Amleto e il Don Giovanni di Mozart. (Gustave Flaubert)

Una scenografia non è uno sfondo. È un ambiente. (Robert Edmond Jones)

Frasi sul teatro di attori e registi

Per attori e commediografi il teatro è un modo di vivere, di esprimere le proprie emozioni, di raccontare e di essere se stessi pur ricoprendo ogni volta un personaggio diverso. Qualche citazione e aforisma sul teatro di attori e registi.