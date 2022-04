Frasi d’amore di Shakespeare, le più romantiche per il tuo partner

Il nome di William Shakespeare è inevitabilmente legato all’amore: in quasi tutte le sue opere più celebri si parla di questo antico e nobile sentimento, declinato in molte varianti. Da quello impossibile a quello più romantico, dalla gelosia che scava nell’animo come un tarlo alla sofferenza per una passione non corrisposta, l’immenso patrimonio letterario che il poeta e drammaturgo inglese ci ha lasciato è ricco di frasi d’amore. Su DiLei, abbiamo cercato le più belle che potrai dedicare alla persona che ami, per una sorpresa speciale.

Frasi d’amore di Shakespeare da Romeo e Giulietta

È forse l’opera più famosa di Shakespeare, entrata da secoli nell’immaginario comune quando si parla di amore: Romeo e Giulietta è la storia di due innamorati che ben presto assume i contorni di una tragedia. Il loro amore impossibile lascia tutti senza fiato, ed è fautore di alcune delle citazioni più romantiche mai scritte. Eccone alcune indimenticabili.

Il miele più dolce diventa stucchevole per la sua eccessiva dolcezza: basta un assaggio per toglierne la voglia. Amatevi dunque moderatamente, l’amore che dura fa così.

L’amore dei giovani non sta nel cuore, ma negli occhi.

Con un bacio, io muoio.

Se l’amore è cieco tanto meglio: si accorda con la notte.

Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci.

Con le ali dell’amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all’amore e ciò che amor vuole amore osa.

L’amore è un fumo che nasce dalla nebbia dei sospiri.

Il mio slancio è infinito come il mare, e non meno profondo è il mio amore; più te ne dono più ne posseggo, perché entrambi sono infiniti.

V’è più pericolo negli occhi tuoi che in venti delle spade loro. Guardami con dolcezza e io sarò al sicuro da ogni nemico.

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

L’amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono.

L’amore è una tenera cosa? È troppo rude, troppo brutale, troppo aspro e punge come una spina.

Oh, essa insegna alle torce come splendere!

Amore va verso amore.

Salutarsi è una pena così dolce che ti direi addio fino a domani.

Quando morirà, prendilo e taglialo in piccole stelle, ed egli renderà così bello il volto del cielo, che tutti si innamoreranno della notte.

L’amore è forse una cosa delicata? Direi piuttosto che sia troppo rude e troppo aspra e infine troppo violenta. E punge come uno spino.

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente.

Frasi d’amore di Shakespeare da Sogno di una notte di mezza estate

Una commedia molto famosa – e altrettanto apprezzata – di William Shakespeare è invece Sogno di una notte di mezza estate: la storia d’amore tra Teseo e Ippolita si mescola con le avventure romantiche di elfi, fate e folletti protagonisti di un mondo immaginario e fantastico. Come poteva non nascere da qui un lungo catalogo di bellissime frasi d’amore? Scopriamo insieme le più romantiche.

Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore… se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

Il corso di un vero amore non è mai andato liscio.

L’amore non guarda con gli occhi, ma con la mente e perciò l’alato Cupido viene dipinto cieco.

E t’amo. Perciò vieni con me. Metterò fate al tuo servizio che ti porteranno gioielli presi in fondo al mare e canteranno per te che dormi

su un giaciglio di fiori. Raffinerò la tua natura grossolana, ti muoverai come uno spirito dell’aria. Il pazzo, l’amante e il poeta non sono composti che di fantasia.

Ti seguirò, ovunque andrai, e farò dell’inferno un paradiso se morirò per mano di chi amo.

L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire.

Il mio cuore è così stretto al tuo, che del mio col tuo si può fare un solo cuore.

A cose basse e vili, senza pregio, può l’amore dar forme nobili e degne: perché l’amore non guarda con gli occhi ma con la fantasia.

L’amore, com’io penso, e la ingenuità d’una lingua impacciata, pur senza parlare, sanno significare molto.

La tua virtù mi rassicura: non è mai notte quando vedo il tuo volto; perciò ora a me non sembra che sia notte, né che il bosco sia spopolato e solitario, perché tu per me sei il mondo intero; chi potrà dunque dire che io sono sola se il mondo è qui a guardarmi?

Ciò che il tuo occhio al risveglio vedrà il tuo vero amore diventerà.

Noi due insieme come doppie ciliegie siam cresciute, divise in apparenza, però unite nella separazione: belle bacche nate entrambe su un ramo, in apparenza corpi distinti, però un solo cuore, come i colori su uno stesso stemma, dallo stesso cimiero incoronati.

Frasi d’amore di Shakespeare, da tutte le opere

La sconfinata letteratura scaturita dalla penna di William Shakespeare è stata fonte di tantissimi amori: citazioni e aforismi famosi sono divenuti simbolo degli innamorati. Ecco alcune delle più belle frasi romantiche tratte dalle opere del grande drammaturgo, tutte da condividere con la persona che ami.

L’amore conforta come il sole dopo la pioggia, ma la lussuria è come la tempesta dopo il sole. (Venere e Adone)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (Amleto)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (Amleto)

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (Come vi piace)

Chi mai amò che non abbia amato al primo sguardo? (Come vi piace)

Ti prego, non innamorarti di me. Sono più falso delle promesse fatte sotto gli effetti del vino. (Come vi piace)

Ascolta la mia anima parlare. Nell’istante stesso in cui ti ho vista, il mio cuore ha volato al tuo servizio. (La tempesta)

L’amore fugge come un’ombra l’amore reale che l’insegue, inseguendo chi lo fugge, fuggendo chi l’insegue. (Le allegre comari di Windsor)

Il colpo della morte è come il morso dell’amante: fa male e si desidera. (Antonio e Cleopatra)

Questa è la mostruosità dell’amore, signora, che infinito è il volere ma limitata è la sua attuazione. (Troilo e Cressida)

Essere saggio e amare eccede le capacità umane. (Troilo e Cressida)

Non posso esprimere il mio amore in modo più affettuoso che con questo affettuoso bacio. (Enrico VI)

Chi avrebbe potuto trattenersi, avendo un cuore per amare, e in quel cuore il coraggio per far conoscere il suo amore? (Macbeth)

Ma l’amore è cieco, e gli amanti non possono vedere le scaltre follie che essi stessi commettono. (Il mercante di Venezia)

Una metà di me è vostra, l’altra metà è ancor essa vostra. Vorrei poterla dir mia. Ma se è mia, ne consegue che è vostra. E così è tutto vostro! (Il mercante di Venezia)

Guardatevi dalla gelosia. È un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre. (Otello)

Vi amo tanto con tutto il cuore che non me ne resta per dichiararvelo. (Molto rumore per nulla)

L’amore è troppo giovane per sapere cos’è la coscienza. (Sonetto 151)

Tale è il mio amore, così t’appartengo che per darti valor m’addosso il peggio. (Sonetto 88)

Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l’altro s’allontana. (Sonetto 116)

Frasi d’amore di Shakespeare in inglese

Vuoi sorprendere la persona che ami con qualcosa di più originale? Puoi dedicargli una splendida citazione d’amore di Shakespeare in inglese: ecco alcune delle più romantiche.